Česko si polepšilo v ekonomické svobodě. Ze 165 zemí je sedmnácté, nejlépe dopadl Singapur

Česko je sedmnáctou ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Polepšilo si v absolutním hodnocení ekonomické svobody i relativně, když v loňském revidovaném žebříčku bylo na 22. místě. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku Economic Freedom of the World Index (Index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser. Ekonomicky nejsvobodnější zemí světa je poprvé Singapur, žebříček stejně jako v minulých letech uzavírá Venezuela.

