Ekonomický růst nám zajistí pouze silný trh, dotační systém to nedokáže, domnívá se ekonom Lacina

Česko si připomíná 20 let od vstupu do Evropské unie. Podle všech relevantních studií přinesl prosperitu. Ekonomická predikce, že do 20 let Evropu doženeme, se naplnila. Naše životní úroveň stoupla na 90 procent evropského průměru a předběhli jsme Portugalsko, Španělsko či Itálii. Co všechno to ovlivnilo? V pořadu Řečí peněz to vysvětluje Lubor Lacina z Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

