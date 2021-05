Česká národní banka o procento zhoršila letošní prognózu pro růst ekonomiky. Pro příští rok ji zlepšila

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechala jednomyslně úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Centrální banka ve čtvrtek v prognóze nicméně zhoršila odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 1,2 procenta. Pro příští rok naopak odhad zlepšila na 4,3 procenta. Praha 18:37 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S ve čtvrtek představenou novou prognózou České národní banky je přitom konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb následovaná jejich nárůstem zhruba od poloviny letošního roku. Guvernér ČNB Jiří Rusnok zároveň uvedl, že je přesvědčen, že rada přistoupí ještě letos ke zvýšení úrokových sazeb. Nevyloučil přitom, že by sazby mohli členové bankovní rady zvýšit již po červnovém zasedání rady. Ekonomové s tím nicméně počítají až v srpnu.

„Předpokládám, že se k debatě o sazbách vrátíme již na příštím jednání. A kolik těch zvýšení bude, si netroufnu spekulovat, protože situace je stále rozkolísaná. Ale že k nějakému zvýšení letos dojde, jsem přesvědčen, a že zahájíme tu cestu k normálnějším úrokovým sazbám, jsem také přesvědčen,“ uvedl ve čtvrtek Rusnok.

Dále k tomu řekl, že se zmírnila nejistota, kdy se zvyšováním úrokových sazeb začít. „Není potřeba odkládat ten začátek,“ dodal.

„Rusnok sice nevyloučil možnost, že k prvnímu zvýšení sazeb dojde již v červnu. Osobně se však domnívám, že na první zvýšení sazeb si budeme muset počkat až na srpnové zasedání, na kterém bude mít bankovní rada k dispozici novou makroekonomickou prognózu. A následně další zvýšení sazeb proběhne v listopadu,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Náznaky optimistického vývoje

Aktuální vývoj české i světové ekonomiky, především ohledně ústupu pandemie a proočkovanosti populace, podle guvernéra naznačuje optimistický vývoj, který bude spojen s tlaky na růst cen. Celková průměrná inflace by tak podle České národní banky měla činit letos 2,7 procenta a příští rok 2,4 procenta.

V předchozí únorové prognóze přitom centrální banka odhadovala letos průměrnou inflaci na dvě procenta a příští rok na 2,2 procenta.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Ministerstvo financí v dubnové prognóze nechalo odhad letošního růstu ekonomiky na 3,1 procenta. Pro příští rok odhaduje především díky oživení soukromé spotřeby zrychlení tempa růstu ekonomiky na 3,7 procenta. Mezinárodní měnový fond čeká letos růst české ekonomiky o 4,2 procenta. Evropská komise počítá s 3,2procentním růstem.

„V druhém pololetí by musel být výkon ekonomiky neuvěřitelně velký, aby byl celoroční růst kolem tří procent. My to nyní neočekáváme. Na naše další uvažování to ale zásadní vliv nemá,“ uvedl ve čtvrtek Rusnok.