Marian Jurečka: Tento stav země nejsme schopni držet měsíce, ekonomicky bychom to neutáhli

Ústřední krizový štáb chce prodloužit nouzový stav kvůli nákaze koronavirem do poloviny května. To je podle opozice přehnané. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu míní, že pokud bude situace vypadat jako v posledních pěti dnech, tak by se opatření měla opatrně rozvolňovat. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:33 6. dubna 2020

„Prodloužit to paušálně o 30 dnů nám přijde moc,“ říká s tím, že v případě potřeby není problém nouzový stav prodloužit o další dva týdny. Připomíná také, že nouzový stav dává vládě významné kompetence, Poslanecká sněmovna je ale v situaci, kdy například opozice nemůže předkládat návrhy zákona.

„Jsme v situaci, kdy můžeme něco doplňovat, ale nemůžeme předkládat vlastní zákony,“ vysvětluje s tím, že vláda by mohla daleko více zapojit české firmy, které se hlásí se svými nabídkami.

A pomoc živnostníkům by se podle Jurečky mohla navýšit ke 30 tisícům korunám, pamatovat by se mělo i na ty, kteří mají živnost jako vedlejší činnost.

„Máme za KDU-ČSL plejádu návrhů. Navrhovali jsme i ošetřovné pro lidi, kteří jsou na dohodě o provedení práce, provedení činnosti, zhruba 70 tisíc lidí, kteří byli hozeni přes palubu. O toto se snažíme, za tyto lidi se bít,“ zdůrazňuje.

Opatření by se měla uvolňovat

A jak podle něj vláda zvládla nástup pandemie? Připouští, že snaha je velká, u některých věcí ale vláda mohla z podnětu opozice jednat dříve.

„Klíčové rozhodnutí okolo parametrů kurzarbeitu přišlo 31. března, prakticky v podvečer. Mnoho zaměstnavatelů čekalo, jestli se parametry zlepší, rozhodovali se, jestli výpovědi dají, a bohužel výpovědi přišly,“ říká s tím, že kdyby vláda reagovala včas, tak by výpovědi lidem nebyly podány.

Opatření by se také měla postupně uvolňovat, nabíhat režim fungování škol, firem… „Asi každý soudný člověk ví, že tento stav země nejsme schopni držet měsíce, ekonomicky bychom to neutáhli, ani státní rozpočet nemá bezmezné možnosti si půjčovat, to má také nějaké limity,“ konstatuje.