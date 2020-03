Vedení ČEZ o nevyplácení dividendy neuvažuje, čistý zisk by měl letos vzrůst na 23 miliard

Představenstvo energetické společnosti ČEZ neuvažuje, i přes dopady pandemie koronaviru, že by letošní valné hromadě firmy navrhlo nevyplácet akcionářům dividendu. Společnost zatím také nemění svůj výhled zisku pro letošní rok, který oznámila minulý týden. Čistý zisk, očištěný o mimořádné vlivy, by měl podle firmy vzrůst z loňských 19 až na 23 miliard korun. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Praha 10:29 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Takovou úvahu nemáme,“ uvedl Beneš pro Hospodářské noviny k možnému nevyplacení dividendy z loňského zisku. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcionářům dividendu 24 korun za akcii před zdaněním, nejnižší dividendu za 12 let. Díky zlepšeným výsledkům firmy v loňském roce očekávali analytici její zvýšení v letošním roce na více než 30 korun za akcii. Valná hromada ČEZ se tradičně koná v červnu.

ČEZ chce pro některé elektrárny dočasné výjimky z emisních limitů Číst článek

ČEZ vlastní ze 70 procent stát prostřednictvím ministerstva financí, zbytek drží soukromí akcionáři. Většina vyplacené dividendy tak směřuje státu, hlasování na valné hromadě ČEZ vesměs končí podle přání resortu financí. Například loni bylo mezi všechny akcionáře rozděleno 12,9 miliardy korun z předloňského očištěného zisku ČEZ, stát jako majoritní akcionář získal zhruba devět miliard korun.

Úterní HN připomínají, že stát měl spolu s ČEZ do konce března připravit smlouvy, na jejichž základě spustí firmy přípravu výstavby dalšího bloku jaderné elektrárny v Dukovanech zhruba za 200 miliard korun. Další blok se později plánuje v Temelíně. Smlouvy se státem mají garantovat soukromým akcionářům, že pro firmu nebude nákladná výstavba dalších jaderných reaktorů ztrátová, uvedl list.

I přes to, že se očekává velký pokles výkonu české ekonomiky kvůli pandemii koronaviru a také už letos až dvousetmiliardový schodek státního rozpočtu, plány investice se podle Beneše zatím nemění.

„Smlouvy jsou technicky vzato dojednané, ale vyžaduje to ještě nějaké kroky, potřebné pro zahájení projektu a jednání státu v Evropské komisi. Pokud to pandemie nějak výrazně neposune, tak by smlouvy mohly být podepsány podle plánu do konce června,“ uvedl pro HN Beneš. „Je to tak dlouhodobý projekt, který má různé přípravné fáze před samotnou výstavbou, že rozpočet státu v jednom roce na něj nemá vliv,“ dodal.

Opatření kvůli koronaviru

Beneš v pondělí ČTK řekl, že firma přijímá opatření, která mají zabránit šíření nákazy mezi jejími zaměstnanci. Například zaměstnanci dispečinku ČEZ Distribuce nově pracují v týdenních cyklech, jsou ubytováni v budově dispečinku a izolováni od okolního světa. Dispečeři tak celý týden nevidí rodiny, po týdnu je vystřídají další směny. Takzvaný projekt Maják podle Beneše firma spustila o uplynulém víkendu.

„Vůbec nepracujeme se scénářem, že by byl blackout. Dodáme elektřinu za všech okolností, protože bez ní by nefungovalo nic, nemocnice, telekomunikace... Byl by to chaos, který nemůže nastat. Že by přestaly fungovat elektrárny, to se nestane,“ dodal pro HN Beneš.