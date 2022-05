Pokles průmyslu i maloobchodu. Čínskou ekonomiku zasáhla dubnová vlna koronaviru

Čínský průmysl v dubnu meziročně klesl o 2,9 procenta a maloobchod dokonce o 11,1 procenta. V obou případech je to výrazně více, než se čekalo. Informuje o tom agentura DPA s odkazem na čínský statistický úřad. Na vině je striktní proticovidová politika čínské vlády. Čínský jüan se po zveřejnění údajů pohybuje kolem svého 20měsíčního minima vůči dolaru. Peking 10:05 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský jüan se pohybuje kolem svého 20měsíčního minima vůči dolaru (ilustrační foto) | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

„Dubnové vypuknutí covidu-19 mělo velký dopad na ekonomiku, ale důsledky budou krátkodobé,“ řekl mluvčí statistického úřadu Fu Jing. Dlouhodobé základy čínské ekonomiky se podle něj nemění. Pokud covidové kontroly pokročí a projeví se politika cílená na stabilizaci ekonomiky, lze prý očekávat postupné oživení.

Podle analytiků však dubnová čísla naznačují, že letošní pokles bude silnější, než se čekalo. „Údaje o aktivitě za duben odhalily škody způsobené karanténou v Šanghaji a v dalších částech země,“ uvádí analýza agentury Bloomberg. „Účinky jsou mnohem širší a hlubší, než se očekávalo,“ dodává analýza.

Uzávěry vyvolané šířením covidu-19 po celé zemi a omezení pohybu narušily ekonomickou činnost. Finanční centrum země Šanghaj by po několikatýdenním lockdownu mělo začít rušit většinu omezení, normální život by se do něj podle úředníka, na kterého se odvolává Reuters, měl vrátit od 1. června.

Podle agentury Reuters v pondělí zveřejněné údaje posilují obavy, že druhá největší světová ekonomika by mohla ve druhém čtvrtletí klesnout. V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt Číny (HDP) v meziročním srovnání zvýšil o 4,8 procenta proti růstu o čtyři procenta v předchozím čtvrtletí. Byl vyšší, než odhadovali analytici.