Výnosy čínských dluhopisů dál klesají, zahraniční investoři se jich zbavují už pátým měsícem

Zahraniční investoři v červnu již pátý měsíc za sebou snížili objem čínských dluhopisů ve svém držení. Odliv finančních prostředků z kdysi oblíbených obchodů je výsledkem zvýšeného geopolitického rizika a také zpomalování hospodářského růstu, uvedla agentura Reuters. Šanghaj 11:18 22. července 2022

Podle údajů čínské centrální banky zahraniční investoři vlastnili na konci června jüanové dluhopisy obchodované na čínském mezibankovním trhu s dluhopisy za 3,57 bilionu jüanů (12,7 bilionu Kč). O měsíc dříve měli v držení dluhopisy za 3,66 bilionu jüanů.

Čínský trh s dluhopisy v hodnotě 20 bilionů dolarů (480 bilionů Kč) bojuje od února z nepřetržitým odlivem zahraničních investorů. Rozdílná měnová politika smazala výhodu Číny ve výnosnosti ve srovnání se Spojenými státy. Zájem investorů snížily také rostoucí geopolitické napětí a nové případy nemoci covid-19 v Číně.

Výnos desetiletých dluhopisů čínské vlády je nyní téměř o 0,12 procentního bodu nižší než jejich amerických protějšků. Na konci loňského roku byl naopak o 1,3 procentního bodu vyšší.

Smaže jüan ztráty?

Ekonomka banky ING Iris Pangová upozorňuje, že náladu zahraničních investorů by mohly ještě zhoršit další otřesy na čínském trhu s nemovitostmi, kde někteří kupující odmítají splácet hypotéky na nedokončené byty.

Vzhledem k tomu že fiskální zdraví Číny je lepší než dalších velkých ekonomik, a navíc není jisté, jak to bude s ekonomickým růstem ve zbytku světa, mohl by podle ní odliv peněz zpomalit a jüan by mohl smazat část letošních ztrát. Odliv už částečně zpomalil po ukončení koronavirových omezení v Šanghaji.

Čína také zavedla řadu stimulačních opatření na pomoc ekonomice zasažené covidem-19, která v prvním pololetí vzrostla jen o 2,5 procenta. Země podnikla tento měsíc nové kroky, aby přilákala zahraniční investory do dluhopisů. Oznámila také, že sníží poplatky za služby, zlepší přístup zahraničním investorům k zajištění před ztrátou a zjednoduší proces otevírání účtů.

Objem čínských dluhopisů v držení zahraničních investorů se v letech 2019 až 2021 více než ztrojnásobil. Stále však zůstává relativně nízký a tvoří 2,9 procenta mezibankovního trhu.