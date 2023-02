Recese evropskou ekonomiku nejspíš mine, předvídají odborníci. Česko očekává mírný hospodářský růst

Státům Evropské unie se letos v ekonomické oblasti bude dařit lépe, než Evropská komise předpovídala loni na podzim. Sedmadvacítka se tak letos pravděpodobně vyhne recesi. Vyplývá to z pravidelné zimní makroekonomické předpovědi Evropské komise. Hrubý domácí produkt v členských státech by měl letos růst, v Česku ale méně než ve většině ostatních zemí. Praha 0:10 14. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomickou aktivitu v České republice letos podle názoru komise potáhne především růst investic (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ekonomický růst by v roce 2023 měl být o něco rychlejší, než Komise očekávala na podzim. Hrubý domácí produkt Evropské unie by měl podle komise letos vzrůst o 0,8 procenta. Je to o půl procentního bodu více oproti původní předpovědi.

V zemích eurozóny pak poroste o 0,9 procenta. Klesnout by letos měla také inflace. Zpomalit by měla na 6,4 procenta. Dřívější prognóza počítala se sedmi procenty.

V pozitivní předpovědi hraje roli několik faktorů. Pomáhá například stabilní situace na trhu práce, kde zůstala nezaměstnanost až do konce loňského roku na rekordně nízké úrovni 6,1 procenta. Příznivě se také vyvíjí oblast energetiky, Evropská unie má například oproti původním obavám dostatečné zásob plynu.

„Dobrá zpráva je, že ekonomika Evropské unie vstoupila do toho to roku ve zdravější kondici, než jsme čekali. Vypadá to, že unikne recesi,“ říká eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni.

„Od podzimu zaznamenala ekonomika pozitivní vývoj v řadě oblastí. Evropské referenční ceny plynu klesly pod předválečnou úroveň. Pomohlo tomu omezení poptávky, diverzifikace zdrojů a samozřejmě také mírné počasí,“ vysvětluje.

Gentilloni ale upozorňuje, že i tak se bude ekonomika potýkat s řadou problémů. Spotřebitelé a podniky se nadále potýkají s vysokými náklady na energií. A jádrová inflace, tedy celková inflace bez energií a potravin, v lednu stále rostla, což nadále snižuje kupní sílu domácností.

Růst v Česku

V Česku by měla ekonomika po stagnaci v prvním čtvrtletí roku začít na jaře mírně růst. V posledním čtvrtletí letošního roku by pak hospodářství mělo podle předpovědi dosáhnout na úrovně před pandemií koronaviru.

Hrubý domácí produkt Česka by měl podle předpovědi letos růst o jednu desetinu procenta, což je však výrazně pod celoevropským průměrem. Loni české hospodářství vzrostlo o 2,5 procenta.

Jednou z příčin pomalého růstu české ekonomiky bude podle Evropské komise letošní stagnace spotřeby domácností, kterou způsobil hlavně pokles reálných příjmů obyvatel.

Ekonomickou aktivitu v České republice letos podle názoru komise potáhne především růst investic. Ten sice kvůli zhoršené finanční situaci firem zpomalí, bude ale moci těžit například z mimořádného unijního fondu obnovy, který by měl do české ekonomiky přidat desítky miliard korun.