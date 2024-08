Německé firmy míří do Asie, kde jsou levnější energie a lidi. Česko může přijít o zakázky, varuje Marek

Česko se musí vyrovnat s tím, že jeho ekonomika roste pomaleji, než se čekalo, a slibované oživení se jen tak nedostaví. Naznačují to prognózy, které zveřejnily renomované instituce jako Česká národní banka a ministerstvo financí. „Není žádný důvod v nejbližších letech očekávat podobně silná tempa růstu, jako jsme viděli třeba před 20 lety,“ konstatuje v pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu Plus ekonom a prezidentský poradce David Marek. Řečí peněz Praha 12:34 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Marek, ekonom | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Příčinou pomalého růstu Česka je slabá poptávka ze zahraničí. Nad vodou drží ekonomiku jen ta domácí, která je ale oslabena více než dvouletým propadem reálných mezd.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příliš drahá Evropa. Proč se německé firmy stěhují do Asie?

„Trochu mi to připomíná pověstnou žábu v hrnci. Žije se nám dobře, neděje se nic dramatického, přestáli jsme inflační krizi, ceny energií se vrátily do normálu, nicméně teplota v tom hrnci stoupá,“ glosuje ekonom Marek.

Strukturální zlom podle něj přišel v letech 2016 až 2017, kdy se se tempo růstu ekonomiky začalo zadrhávat jak v Německu, tak v Česku. „Není teď žádný důvod v nejbližších letech očekávat podobně silná tempa růstu, jako jsme viděli třeba před 20 lety,“ podotýká.

Mezinárodní měnový fond v nedávné zprávě uvedl, že geopolitická rizika jsou vážnější a ohrožují světovou ekonomiku více než inflace, která tu byla poslední dva roky.

„Největším geopolitickým rizikem je teď situace na Blízkém východě, protože kvůli ní stále nefunguje námořní trasa přes Rudé moře. Cena námořní dopravy tak dramaticky stoupá. Není to tak výrazné jako před dvěma lety, ale je to podstatně dramatičtější, než jsme byli zvyklí,“ upozorňuje ekonom.

24:37 Sestavujeme rozpočet na volební rok. Vyjednávání budou obtížnější než letos, varuje ekonom Hampl Číst článek

Drahá Evropa

V souvislosti s narušenými dopravními řetězci je pro české hospodářství největším problémem Německo.

„Německá ekonomika se částečně stěhuje z Evropy do Asie, protože přestaly platit výhodné podmínky,“ vysvětluje. Levné energie a levnou pracovní sílu totiž investoři v Evropě už nenajdou. S firmami se ale mohou stěhovat i subdodavatelé.

„Než vozit subdodávky přes polovinu světa – při rizicích v námořní dopravě – si německé firmy najdou lokálního subdodavatele, který bude blíže. Tudíž to bude spolehlivější a bude to levnější,“ popisuje. Českým společnostem by se tím podle Marka snížil počet zakázek.

Může vláda zásadně nakopnout ekonomiku pomocí svých investic, které plánuje v rozpočtu pro příští rok? Co se musí měnit v zahraničí, abychom se opět mohli spolehnout na export? A nepomohlo by přijetí eura? Poslechněte si celý pořad nahoře v audiozáznamu.