Investice do nemovitostí? Recese může způsobit pokles cen i o 20 procent, varuje ekonom

Až dvě třetiny Čechů plánují v letošním roce úpravy svého stávajícího bydlení. Jenomže materiál na stavby buď není, nebo je výrazně dražší. „Česká národní banka loni začala zvyšovat úrokové sazby. Lidé si uvědomili, že teď mají poslední šanci vzít si hypotéku za rozumnou úrokovou sazbu. A teď, kdo má hypotéku, chce stavět," komentuje situaci na stavebním trhu hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Praha 0:10 30. června 2022

David Navrátil, ekonom | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Českým domácnostem se podařilo během dvou covidových let našetřit rekordní úspory. Teď hledají cesty, jak je uchránit před rostoucí inflací. „Lidé mají pocit, že peníze, které leží na běžném účtu v bance, ztrácí kupní sílu. A to mají správný pocit. Proto se snaží tyto peníze nějakým způsobem ochránit,“ říká Navrátil.

Za nejlepší způsob investování svých peněz řada Čechů považuje právě bydlení a nemovitosti.

„Bohužel i ceny nemovitostí si procházejí nějakým cyklem, který jde ruku v ruce s tím ekonomickým. Takže jestli teď česká ekonomika vstupuje do nějaké recese, o což se snaží Česká národní banka zvyšováním úrokových sazeb, tak je možné, že i ceny nemovitostí projdou nějakou korekcí,“ upozorňuje ekonom a připomíná situaci z roku 2008:

„Tehdy jsme viděli něco podobného. Ceny nemovitostí na tom sekundárním trhu poklesly v Praze o deset procent, mimo Prahu až o dvacet. A třeba na Slovensku byl ten propad ještě větší.“

Stavíme pomalu

V krátkodobém horizontu proto Navrátil očekává pokles cen. „Pokud domácnosti čekají, že za pět let budou schopné prodat dům za vyšší cenu, tak mohou být zklamané. Ale nemyslel bych si, že za dvacet let ceny nemovitostí budou nižší, než jsou teď,“ míní.

„Trh se může ochladit, lidé začnou být nervózní a začnou si říkat, že možná bude lepší nemovitost prodat než riskovat další pokles. To zřejmě letos způsobí podobnou vlnu, jako jsme viděli v posledních dvou letech, kdy naopak šly ceny směrem nahoru,“ předpovídá Navrátil.

„Délka stavebního řízení je u nás na úrovni Pobřeží slonoviny.“ David Navrátil

Pro růst cen v dlouhodobém horizontu má v zásadě jeden argument – stavíme málo. „Stavíme méně, než je potřeba na obnovu bytového fondu, takže je u nás obrovský nedostatek bytů,“ říká.

Jedním z důvodů je například délka stavebního řízení. „Ta je u nás na úrovni Pobřeží slonoviny. A ve velkých městech, jako je Praha, navíc výstavba naráží ještě na územní rozhodnutí. Když se podíváme na statistiku, tak počet bytů na jednoho obyvatele je u nás čtvrtý nejnižší v celé Evropské unii,“ doplňuje Navrátil.

To už způsobuje i sociální problémy. „Ve Spojených státech se mluví o krizi bydlení v situaci, kdy Američané dají aktuálně čtyři roční platy na to, aby si pořídili průměrný byt. A jsou nespokojeni, protože v 50. letech to byly pouze dva roční platy. U nás je to podle různých statistik dvanáct až patnáct let. To je největší číslo v rámci celé Evropské unie,“ srovnává Navrátil a dodává:

„Kdybychom se chtěli dostat jen na úroveň Slovenska, musely by ceny nemovitostí klesnout o čtvrtinu.“

Raději nezaměstnanost

„Zvýšení nezaměstnanosti o tři procenta se dotkne tří procent voličů. Ale inflace se dotýká všech.“ David Navrátil

Hlavní ekonom České spořitelny také předpovídá, že rostoucí inflaci půjde zkrotit jen za cenu zvyšování nezaměstnanosti. „Inflace je nepříjemná v tom, že dokáže nejen snižovat kupní sílu mých příjmů, ale především snižuje hodnotu mého bohatství, které jsem si vytvořil. To jsou ty peníze v bankách nebo čemkoliv jiném. Proto je pro ekonomiku snesitelnější krátkodobě si projít nějakou recesí,“ vysvětluje Navrátil.

To se snaží dělat Česká národní banka, když zvyšuje úrokové sazby. A to i přesto, že podobné kroky mohou zvýšit míru nezaměstnanosti.

„Ve finále by to ale mělo být i politikům a vládě příjemnější, protože zvýšení nezaměstnanosti o tři procenta se dotkne tří procent voličů. Ale inflace se dotýká všech. Proto je dlouhodobě inflace větším problémem než nezaměstnanost,“ uzavírá David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Poslechněte si celý rozhovor Václava Pešičky s Davidem Navrátilem. Dozvíte se, jak je možné, že stavební firmy dnes dokáží garantovat cenu materiálu maximálně v řádu dnů, nebo jak velký problém je pro Evropu technologická závislost na Číně.