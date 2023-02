Na důchodovou reformu je pozdě. Teď je třeba řešit peníze na penze dnes narozených, říká ekonom

Vláda se dohodla na dalším zvýšení důchodů, starobní penze mají od června vzrůst v průměru o 750 korun, tedy méně, než by odpovídalo zákonné valorizaci. „Rozhodnutí mělo padnout už před půlrokem, tedy změnit systém mimořádných valorizací, které výrazně přidávaly těm, kteří mají vysoké důchody, a nůžky se rozevíraly,“ upozorňuje ekonom Daniel Münich z akademického pracoviště CERGE-EI. Praha 10:04 17. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Münich, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změny, které ještě musí schválit parlament, tvrdě kritizuje opozice, jsou ale podle Münicha vynucené situací, která vznikla v důsledku kroků vlády hnutí ANO a dalších stran, které už nejsou ve Sněmovně.

„Přicházejí s velice parciálními řešeními, které ale neřeší ten hlavní problém, že není dost peněz. Nabízejí jednoduchá, ale nefunkční řešení. To je velice nezodpovědné, zároveň je na současné vládní koalici, aby to mnohem intenzivněji vysvětlovala,“ zdůrazňuje.

Dosavadní valorizační systém seniorům plně kompenzoval inflaci a v posledních letech navíc důchody zvyšoval o polovinu růstu reálných mezd, zatímco před rokem 2018 to bylo jen o třetinu.

„Teď je na stole, abychom se vrátili k pomalejšímu růstu. Předpokládám ale, že i v budoucnu se bude plně indexovat inflace,“ soudí ekonom.

Důchodci podle něj nepatří k těm, koho výrazně zasáhla inflace a energetická krize, přesto ale existuje skupina s velmi nízkými důchody, kteří žijí na hranici chudoby.

„Každá další vláda bude muset přiškrtit nějaký ten parametr, aby jí zbyly peníze na zdravotnictví, obranu a školství.“

„Pokud valorizace důchodů nebude dostatečná, tak na státní peníze stejně dojde ve formě jiných sociálních dávek pro ty nejchudší,“ podotýká Münich.

Lidí s velmi nízkými důchody navíc bude přibývat s tím, jak budou do penze odcházet osoby samostatně výdělečně činné, které dostatečně zodpovědně nepřispívaly do systému.

Chybí odvaha

Münich neočekává, že by ještě došlo k zásadní důchodové reformě, protože je na ní už pozdě: „Budou pouze parametrické změny vynucené okolnostmi. Každá další vláda bude muset přiškrtit nějaký ten parametr, aby jí zbyly peníze na zdravotnictví, obranu a školství.“

„Jde o to, aby se co nejvíc lidí zapojilo do práce a odvádění pojistného. Hlavně u mladších generací je k tomu velký prostor.“

„Zcela odlišná reforma je ta, která by zajistila, aby finanční systém dýchal s velikostí těch věkových kohort, které se rodí a potom jdou do důchodu. Už dávno se na tom dalo pracovat. Nikoho by to moc nebolelo, šlo by o generaci, která se dnes rodí, aby se její peníze neutratily dříve, než přijde do důchodu,“ uvádí.

V současnosti prý probíhá uzavřená odborná debata a vláda hodlá přijít až s finálním návrhem. „Unikají někdy pravdivé, někdy ne úplně pravdivé informace. Je to dost nešťastné, mám pocit, že to nezvyšuje důvěru společnosti v samotné fungování státu,“ dodává.

Münich kritizuje politiky za to, že nemyslí na budoucnost a sledují jen to, co si lidé přejí. Pozastavuje se ale i nad tím, že dlouhodobě třetina lidí odchází do předčasného důchodu, k čemuž je loni ještě více motivovala mimořádná valorizace v důsledku inflace.

„Mnohem méně lidí bude platit odvody a naopak začnou čerpat další a další důchody. V součtu je to dalších několik desítek miliard,“ vypočítává.

„Jde o to, aby se co nejvíc lidí zapojilo do práce a odvádění pojistného. Hlavně u mladších generací je velký prostor k tomu, aby lidé více pracovali a odváděli. Je to optimalizace našeho daňového systému, proporcí mezi daněmi a sociálními odvody. A do hry vstupuje třeba taky zvýšení daně z nemovitostí. To je vlastně další velká reforma, ale politická odvaha do toho říznout je malá,“ uzavírá ekonom.