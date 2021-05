Evropská komise letos čeká rychlejší vzestup české ekonomiky. HDP by mělo růst o 3,4 procenta

Růst české ekonomiky bude po loňském rekordním propadu v letošním roce mírně lepší, než se dosud očekávalo. Počítá s tím středeční prognóza Evropské komise, podle níž hrubý domácí produkt (HDP) vykáže růst o 3,4 procenta, zatímco předpověď z února uváděla vzestup o 3,2 procenta. Naopak výrazně pomalejší růst očekává komise v Česku v příštím roce, kdy původně předpovídala pět procent. V nové prognóze už počítá s růstem o 4,4 procenta. Brusel 11:27 12. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Unijní exekutiva vidí důvod k optimističtější předpovědi zejména v rychlejším tempu očkování. | Zdroj: Evropská komise

Loni česká ekonomika kvůli restrikcím spojeným s pandemií klesla podle dnešních údajů komise o rekordních 5,6 procenta.

Podobnou prognózu Evropská komise vydala také pro Evropskou unii jako celek nebo eurozónu. Ekonomika Evropské unie letos i v příštím roce především díky rychlejšímu uvolňování protipandemických omezení poroste rychleji, než se původně čekalo.

Také zlepšila letošní výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 4,2 procenta. Příští rok by měla ekonomika EU, která loni kvůli pandemii zažila rekordní propad, vykázat růst o 4,4 procenta.

Předchozí odhad komise přitom v únoru počítal s letošním růstem o 3,7 procenta a příští rok o 3,9 procenta. Unijní exekutiva vidí důvod k optimističtější předpovědi zejména v rychlejším tempu očkování, které dovoluje řadě států svižnější návrat k běžnému provozu, než se čekalo v zimě.

‚Život se vrací k normálu‘

Odhady zlepšila komise i pro země eurozóny, u nichž letos očekává růst o 4,3 procenta a příští rok ještě o desetinu procentního bodu vyšší. V zimě předpovídala na letošní i příští rok shodný růst HDP o 3,8 procenta.

Evropská komise v ČR

@ZEK_Praha 🇨🇿 Jarní hospodářská prognóza Komise pro Česko: I přes očekávané oživení rozpočtový deficit podle Komise letos vzroste na 8,5 % HDP kvůli přechodným opatřením souvisejícím s pandemií, ale i kvůli snížení daně z příjmu. #ECforecast 1

„I když ještě nemáme vyhráno, jsou hospodářské vyhlídky Evropy mnohem optimističtější. Aktualizovali jsme prognózy pro ekonomiku celé Evropské unii i eurozóny na letošní a příští rok s ohledem na to, že stoupá proočkovanost, uvolňují se omezení a život se pomalu vrací k normálu,“ prohlásil ve středu místopředseda Evropské komise pro ekonomiku Valdis Dombrovskis.

Komise rovněž očekává, že k zotavení ekonomik pomůže mimořádný fond obnovy, z něhož by měly začít peníze do členských zemí proudit ve druhé polovině roku. Členské země však musejí nejprve Bruselu poslat plány, na jejichž základě bude komise peníze rozdělovat. To zatím učinilo 15 států včetně těch největších, Česko mezi nimi není.