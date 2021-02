Německé hospodářství letos navzdory prognózám růst nemusí. ‚Krachy nás teprve čekají,‘ říká ekonom

Německá ekonomika by podle vlády měla už letos výrazně posílit. Tenhle názor ale nesdílí všichni a s prodlužováním takzvaného lockdownu začíná pomalu převládat skepse. Němci už celé tři měsíce nemohou chodit do restaurací a skoro dva měsíce se musí obejít i bez naprosté většiny obchodů. Hospodářství sousední země je úzce propojené s Českem a jeho vývoj se může odrazit také v domácí ekonomice. Jakýkoliv výhled do budoucna je ale dost ošemetný. Od stálého zpravodaje Berlín 15:19 7. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléřka Angela Merkelová zatím o rozvolňování v Německu ani neuvažuje. | Foto: Michel Kappeler | Zdroj: Reuters

Berlínská třída Friedrichstrasse byla dřív plná lidí s nákupními taškami a výlohy lákaly na všemožné luxusní zboží. Teď jsou na ní otevřené leda drogerie a výdejní okénka kaváren. I přes klesající počet případů se s otevřením zbytku jen tak nepočítá.

„Lidé se musí dál chovat tak, aby koronaviru nedali šanci. Musí dodržovat odstup a zůstávat opatrní. Když to ještě nějakou chvíli vydržíme, bude všechno lepší,“ řekla kancléřka Angela Merkelová v televizi ARD.

Německo všem zavřeným podnikům vyplácí vysokou státní podporu. Podle šéfa ekonomického institutu DIW Marcela Fratzschera se ale její účinnost ještě nedá posoudit. „Spolková vláda v poslední prognóze odhadla, že ekonomika letos poroste asi o tři procentní body. Podle mě je to jen jeden z možných scénářů, může to dopadnout úplně jinak. Řekl bych, že je možné všechno mezi mínus pěti až plus pěti procenty.“

Německo kvůli mutacím koronaviru nechce nic uspěchat a o takzvaném rozvolňování zatím ani neuvažuje. Angela Merkelová dokonce nevylučuje, že se mnoho věcí může naplno otevřít až někdy v létě. Začátek hospodářské obnovy tak pořád zůstává v nedohlednu.

Podle Frazschera jsou tu ale i menší důvody k optimismu. „Průmysl se ukázal jako neuvěřitelně robustní. I středně velké podniky se s tou situací vyrovnávají skvěle. Pomáhá jim hlavně kurzarbeit, díky kterému nemusí házet lidi přes palubu a můžou je mezitím přeškolit. Německo těží z dobré situace v Asii, kterou dorovnává ztráty na evropském trhu. Takže je tu určitá nerovnost: odnáší to hlavně služby, průmysl se ale zatím drží,“ říká.

Změna struktury služeb

Ekonom Fratzscher připouští, že Německo udělalo při boji s pandemií celou řadu chyb. Státní pomoc pro firmy ale podle něj funguje, i když někde může mít jen krátkodobý efekt. „Loni bylo překvapivé, že počet insolvencí klesl. Mělo to dva důvody. Jednak se načas upustilo od povinnosti vyhlašovat úpadek, velkou roli sehrála také státní podpora,“ vyjmenovává.

Německé hospodářství podle něj ale vyhráno nemá. „Hromadné krachy firem nás teprve čekají, to je bez diskuse. Hlavně ve službách – půjde o restaurace, cestovní kanceláře nebo pořadatelé akcí. Tahle vlna se navíc potáhne ještě dlouho po pandemii. Rozhodně to neskončí tím, až se všichni proočkují. Lidé zůstanou v mnoha ohledech opatrní a během tří až pěti let se struktura služeb výrazně promění,“ domnívá se.

Bez konkrétních plánů na rozvolňování jsou hospodářské prognózy dost zavádějící. Šéf institutu DIW tak zůstává opatrný a upozorňuje hlavně na možná rizika, která by obnově bránila. „Věřit, že brzy přijde rychlá a mohutná obnova ekonomiky, považuji za odvážné. Je tu celá řada věcí, které nedokážeme předvídat. Tou první je samozřejmě otázka, kdy se zastaví druhá vlna a jestli nepřijde i nějaká třetí. Ani nevíme, od jakých opatření zkrátka nebude možné upustit, protože bychom bez nich ztratili kontrolu nad ohnisky,“ podotýká.

„A pak je tu vakcína. Kdy vznikne nějaká kolektivní imunita? Rozhodně není jisté, že se celá Evropa proočkuje už do léta. No a do toho nás čeká vlna insolvencí a asi i růst nezaměstnanosti. Německé exportéry zachraňovala situace v Asii, kde mohli snižovat škody. Ale bez zdravé Evropy to budou mít těžké,“ uzavírá ekonom Fratscher.