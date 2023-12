Ekonomika v roce 2023: Stagnace, zkrocení inflace, obnovení růstu i důležitost investic

Celý rok popisovali v pořadu Řečí peněz přední čeští ekonomové a analytici vývoj naší, evropské i světové ekonomiky. Klíčovými tématy byly inflační hrozba, stagnace až propad tuzemské ekonomiky. A také její evoluce, kterou bychom se měli posunout ke společnosti s větší prosperitou. Hosty byli například ekonomové Mojmír Hampl, Jan Švejnar, David Navrátil a Jana Matesová. A co nám řekli? Praha 21:36 31. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velkým tématem letošního roku byl i růst cen energií (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Tématem číslo jedna bylo bezesporu zdražování, které jsme v podobě měření inflace sledovali každý měsíc. Za celý rok se nám ale nepodařilo vymanit z klubu zemí s nejvyšší inflací v Evropě. Boj s ní má v gesci především Česká národní banka, ale proinflační kroky musela omezovat i vláda.

Předseda Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér ČNB Mojmír Hampl například uvedl, že až za pár týdnů se dozvíme, jestli jsme boj s vysokou inflací nakonec zvládli.

„Klíčovou hodinou pravdy bude inflace za leden 2024. Na začátku února si můžeme říct, jestli je opravdu pravděpodobné, že se stabilně a dlouhodobě vrátíme ke dvěma procentům,“ vysvětlil ekonom.

Česko podle ekonoma udělalo především politické chyby, které daleko výraznější zdražování zapříčinily. „Podstatná část inflace byla doma upečená, uvařená a taky jsme si ji tady doma, tak říkajíc, snědli. Nesouvisela s tím, co jsme si přivezli ze zahraničí,“ uvedl Hampl.

Propad ekonomiky

Jeho pohled má i řada dalších ekonomů, ale i v ekonomické obci jsou názory pestré a v Řečí peněz je reprezentoval například zakladatel CERGE EI a ekonom Jan Švejnar z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Podle něj totiž velmi přísná měnová politika přispěla k propadu ekonomiky víc, než bylo zdrávo.

„Minulý rok jsme skončili jako jedna ze dvou zemí v Evropě, která byla v recesi. Stále ještě stagnujeme v prvním čtvrtletí čili jsme na tom velmi špatně. Dokonce naše HDP je nižší, než bylo před covidem, a to většina zemí už je dále,“ shrnul expert.

„Náš hlavní problém je, že vláda, která má zajišťovat životní standard a jeho zvyšování, předsedá poklesu. A samozřejmě když klesá HDP, tak zadlužení, i kdyby dluh zůstával stejný, se zvyšuje, protože zadlužení je dluh vtělený HDP,“ podotkl Švejnar.

K růstu ekonomiky ale potřebujeme proměnit strukturu našeho byznysu, který podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila uvízl v takzvané pasti střední třídy.

„Potřebujeme výrazně investovat nejen do úspornosti ekonomiky, ale zároveň do energetických zdrojů. Potřebujeme strategii, musíme investovat do inovací a zároveň vychovávat specialisty. Abychom byli schopni naši znalost a dovednost stavět jadernou energetiku exportovat a zároveň tento plán exekvovat, čehož nejsme schopni,“ zdůraznil ekonom.

Svoboda a odpovědnost

Připomněli jsme také cenu těch neekonomických a pro život důležitých tzv. statků, jako je vzdělaná a svobodná společnost. I ta má podle ekonomky Jany Matesové obrovskou cenu.

„Svoboda nám dává úžasné příležitosti vzít život do svých rukou, ale musíme se rozhodovat. To ne každému vyhovuje. Několik generací vyrůstalo v tom, že rozhodovat se svobodně nesmí,“ upozornila expertka.

Češi se podle ní zodpovědnost ještě nenaučili nést. A to i za dobře míněná rozhodnutí, která skončila špatně. „Pořád je to naše slabina, a to i v byznysu,“ dodala Matesová, která dlouhé roky působila ve Světové bance.

Poslechněte si celé shrnutí letošního roku v audiozáznamu výše. Moderují Václav Pešička a Naďa Bělovská.