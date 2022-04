Sociolog Buchtík: Střední třída může subjektivně cítit, že chudne. Ubydou jí peníze, s nimiž může nakládat

Rozsah ekonomických dopadů ruské invaze na Ukrajinu ještě není známý, ale očekává se, že bude výrazný. V Česku zdraží plyn, elektřina, pohonné hmoty, doprava a před Velikonocemi prý i mouka do svátečního pečiva. Vláda jen málo uklidňuje veřejnost a o problémech informuje se zpožděním, vadí ekonomické novinářce Tereze Zavadilové. „Střední třída bude muset omezit dovolenou,“ řekl sociolog Buchtík pro Souvislosti Petra Dudka. SOUVISLOSTI PLUS Praha 11:32 7. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Prohloubí se problémy pětiny domácností s nejnižším příjmem. Přitom už půlka z těch nejchudších domácností měla vážné ekonomické problémy dlouhodobě,“ říká sociolog Buchtík. | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Obávám se, že se opakuje pandemický scénář, kdy vláda říkala věci až na poslední chvíli, jako by pod tlakem. Lidé už často cítí, že jsou v nejistotě,“ říká Zavadilová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čím budeme příští zimu topit, svítit, čím budeme jezdit a z čeho to zaplatíme? Na to se ptají Souvislosti Petra Dudka

„Třeba když byli lidé nervózní z toho, jestli sem nepřestane plynout ruský plyn a ropa, tak jsme se dozvěděli až teď v neděli v televizní debatě od ministra průmyslu, že Česko má zásoby ropy na třicet dní. To jsem předtím ani jednou neslyšela. Hodně lidí je v nejistotě z cen, jestli si vůbec zatopí, za jaké peníze,“ upozorňuje šéfka serveru Newstream.cz a doporučuje:

„Role vlády přitom je ujistit občany, že je o ně trošičku postaráno, že vláda ví, co dělá. A když tohle nedělá, tak si sama škodí, protože ji pak občané nevnímají jako dostatečně silnou nebo rozhodnou.“

Zavadilová připomíná, že v době inflace nezdražují jen potraviny, ale také úroky, hypotéky a úvěry. Takové zdražení peněz ponese každá společenská skupina jinak, přibližuje sociolog a šéf společnosti STEM Martin Buchtík:

„Prohloubí se problémy pětiny domácností s nejnižším příjmem. Přitom už půlka z těch nejchudších domácností měla vážné ekonomické problémy dlouhodobě. U střední třídy se tohle projeví tím, že bude muset omezit dovolenou, ubydou jí peníze, se kterými může volně nakládat. Subjektivně to pro ni bude velký skok, byť v celkovém objemu financí to pro tu domácnost nemusí znamenat velký výkyv.“

Ze střední třídy budou nejvíce zasaženy vícečetné domácnosti a senioři, říká sociolog: „Celkově může střední třída subjektivně vnímat, že chudne.“

Růst české ekonomiky bude podle Rusnoka oproti prognóze poloviční. Může za to válka na Ukrajině Číst článek

Třicet procent domácností, které jsou nejbohatší, ovšem toto zdražování prakticky nezasáhne, pokračuje Buchtík: „Zasáhne je to třeba ve stavebnictví, pokud se chystají na rekonstrukci, na hypotéku.“

Sociolog zdůrazňuje, že dobře placení experti si nemusí problémů střední třídy všimnout:

„Je potřeba připomínat všem analytikům, což jsou lidé, kteří typicky patří do nejvyšší příjmové skupiny, že sociální problémy, které tady v Česku jsou, nejsou vymyšlené. Nejsou to lidé na papíře, které je třeba imaginárně politovat. Ale jsou to skuteční lidé. A z druhé strany je důležité nepřisuzovat problémům, které tady jsou, falešné příčiny. Ta příčina z 90 procent nebudou lidé, kteří sem přicházejí z Ukrajiny.“