Moneta jedná o koupi Wüstenrot. Plánovaný zisk odhaduje na 53 miliard korun

Moneta Money Bank zřejmě koupí v Česku Wüstenrot stavební spořitelnu a Wüstenrot hypoteční banku. Banka to oznámila v tiskové zprávě. Banka plánuje podepsat kupní smlouvu do konce letošního roku. Vypořádání transakce plánuje na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté. Kupní cenu a ostatní podmínky transakce zveřejní Moneta Money Bank po podpisu kupní smlouvy. Transakce podléhá souhlasu České národní banky a antimonopolního úřadu.

