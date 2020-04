Německá ekonomika se připravuje na tvrdou ránu. Kvůli koronaviru by mohla klesnout až o šest procent

Pandemie nového koronaviru tvrdě dopadá i na hospodářský stav Evropy. Její nejsilnější ekonomika a zároveň i největší obchodní partner Česka v tom není výjimkou. Německo se připravuje na problémy srovnatelné s tím, co přinesla finanční krize před dvanácti lety. Německá ekonomika by prý letos mohla klesnout i o šest procent, řekl spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier. Berlín 11:05 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolkové ministerstvo financí nevylučuje ani možnost, že některé důležité podniky zestátní. Velkým problémům čelí například letecká společnost Lufthansa. | Foto: Ralph Orlowski | Zdroj: Reuters

Obavy z recese panovaly v Berlíně už celé měsíce. Spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier ale až nyní definitivně potvrdil, že daný scénář je nevyhnutelný.

Prezident německého hospodářského institutu DIW Marcel Fratzscher připomíná, že epidemie ochromila poslední oblasti, které ještě dokázaly udržovat růst.

„Už před touhle krizí sice klesal výkon německého průmyslu, služby ale byly naopak ve skvělé kondici. Teď se to obrátilo – kvůli omezení pohybu a povinném uzavření obchodů je ochromený prakticky všechen konzum a na služby to teď dopadá ze všech nejvíc,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Němečtí ekonomové počítají s tvrdými dopady koronaviru. Pokles hospodářství by mohl být srovnatelný s finanční krizí v roce 2009

Podle Fratzschera teď všechno záleží na tom, jak rychle se nákaza dostane pod kontrolu. „Čas je naprosto rozhodující. V tuhle chvíli vlastně ani nemůžeme dělat přesné prognózy, jak to celé dopadne. Ekonomické škody se teoreticky počítají tak, že za každý týden jednoduše sečtete všechny ušlé náklady. Jenže ve skutečnosti to zřejmě poroste exponenciálně. Čtyři, šest nebo osm týdnů ještě hodně firem zvládne. Od určitého okamžiku to ale začne být kritické.“

Hospodářské dopady má mírnit rozsáhlý záchranný program. Zaměstnanci zavřených podniků budou většinu mzdy dostávat od státu, podnikatelé a živnostníci zase mohou žádat o mimořádné příspěvky a půjčky. „Německý stát nemá hluboko do kapsy. Zbavil se dluhů a celá léta držel se politiky vyrovnaného rozpočtu. Teď proto mohl snadno přehodit výhybku a slíbit, že podpoře nebude klást hranice,“ říká Fratzscher.

Problém pro malé firmy

Spolkové ministerstvo financí nevylučuje ani možnost, že některé důležité podniky zestátní. Velkým problémům čelí například letecká společnost Lufthansa. Podle ekonoma se ale německé aerolinky o svou budoucnost určitě nemusí bát. „Nějaké státní peníze určitě dostanou, už jen kvůli jejich významu na trhu. Podobné to může být taky v případě Commerzbank a Deutsche Bank. Vláda si pro takové případy vytvořila i mechanismus, takzvané hospodářské stabilizační fondy. Mnohem větší starosti mi ale dělají malé a střední podniky. Stát může majetkově vstoupit do deseti nebo dvaceti velkých firem, ale určitě ne do dvou tisíc.“

Itálie zažila za první čtvrtletí nejprudší pokles průmyslu za 11 let. Očekává další prohloubení propadu Číst článek

Těžké časy přirozeně čekají taky automobilky. Šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess v televizi ZDF nevyloučil, že by automobilka mohla začít i propouštět. „Loni byl úspěšný rok a do téhle krize jsme vstoupili se slušnou finanční rezervou. Máme ale vysoké fixní náklady. Naše závody, od Brazílie, USA, Jižní Afriky až po Evropu stojí a výroba pokračuje jen v čínských podnicích. Náklady nás ale dál vychází asi na dvě miliardy eur týdně. Musíme škrtat: odsouváme méně důležité projekty a získáváme peníze na další týdny nebo možná i měsíce. Ale tohle nemůže jít do nekonečna,“ varoval šéf koncernu, pod který spadá i mladoboleslavská automobilka Škoda.