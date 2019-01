Šéfové nadnárodních společností letos čekají příchod ekonomické krize. Rizikem je podle nich hlavně brexit

Ekonomická krize je na dohled. Alespoň to tak vidí šéfové velkých nadnárodních společností. Tři z deseti čekají v roce 2019 zpomalení růstu světové ekonomiky. To je vůbec nejhorší prognóza od roku 2013. Globální průzkum mezi generálními řediteli korporací provedla poradenská společnost PricewaterhouseCoopers. Praha 12:00 29. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomická krize je na dohled. (ilustrační foto) | Foto: rawpixel | Zdroj: Pixabay | CCO Creative Commons

Počet generálních ředitelů, kteří předpokládají zpomalení ekonomiky už letos, meziročně vzrostl o čtvrtinu. Naopak ve stále příznivé tempo světového hospodářství jich věří méně než vloni, konkrétně jen 42 procent.

Bakala s manželkou opouštějí orgány Economie. Vydavatelství ale prodat nechtějí Číst článek

Kromě čísel, která ukazují, jak se jejich společnostem daří, berou tito šéfové v potaz taky politickou situaci v mnoha zemích. Nejvíc se bojí vzrůstajícího populismu, nacionalismu a i protekcionismu, tedy zásahů státu. Právě tyto obavy letos na předních příčkách žebříčku vystřídaly loňský strach z klimatických změn a terorismu, ten se v letošním roce ocitl až na 23. místě.

Dotázaní lídři taky méně věří v růst návratnosti zisku jejich společností, a to jak v krátkodobém, tak ve střednědobém výhledu. Nejpesimističtější jsou ti ze Středního východu a Severní Ameriky, což lze připsat i narůstajícímu napětí v oblasti obchodu. Dvě největší světové ekonomiky, americká i čínská, už zvolňují tempo. A je jasné, že zpomalovat budou i v těch nadcházejících letech.

Rizikem je brexit

Rizik, která mohou ovlivnit ekonomiku, je hodně. Každopádně jedno z těch nejaktuálnějších je teď odchod Velké Británie z Evropské unie.

„Hodně tvrdý, nekontrolovaný brexit by mohl způsobit snížení růstu o jeden procentní bod. To samo o sobě ale nezpůsobí recesi české ekonomiky. K těm rizikům by se musely přidat další věci, například obchodní válka, která hrozí mezi Spojenými státy a Čínou,“ vysvětluje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Na hraně recese se ale pohybuje také ekonomika Německa, klíčového obchodního partnera Česka.

Trumpova administrativa zrušila sankce proti firmám napojeným na oligarchu Děripasku Číst článek

Čeští podnikatelé

Aktuálně se zpomalení naší ekonomiky obávají necelé tři čtvrtiny českých podnikatelů, vyplynulo z průzkumu ČSOB. Právě očekávání ale může mít podle Davida Navrátila z České spořitelny podstatný vliv.

„Češi jsou relativně maniodepresivní národ. Máme teď manickou fázi, kdy je důvěra hodně vysoká, především u lidí, což je podpořeno i růstem mezd. Nicméně například rok 2012 ukazuje, že v té době jsme si vytvořili blbou náladu. Byli jsme druhý nejpesimističtější národ na světě na to, aby česká ekonomika poklesla. Takže skutečně ta krize může být vytvořena i v hlavách lidí, tím že budou očekávat recesi,“ vysvětluje.

Těm horším zítřkům ale v Česku zatím nic nenasvědčuje. Pro letošek čeká Česká národní banka růst ekonomiky kolem tří procent.