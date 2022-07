Vláda musí zajistit, aby nikdo nemusel volit mezi teplem a jídlem, říká ekonom Rod

Červnová inflace se opět zvedla. Podle Českého statistického úřadu roste hlavně kvůli zdražování potravin a energií. Jak se ale před inflací chránit? A je to vůbec možné? „Nabízí se strategie, která funguje bez ohledu na to, jestli máme inflaci, nebo ne. Jsou to pravidelné investice například do akcií. Pro investory se zkušenostmi může hrát určitou roli a ochranu také bitcoin,“ konstatuje šéfredaktor investičního webu Petr Novotný. Téma dne Praha 16:11 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inflací jsou ohroženi zejména ti nejchudší. Vláda zatím představila dva návrhy, jak zvýšit lidem platy | Foto: Chronomarchie | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

Ochránit své úspory je v době stále rostoucí inflace náročné, ale ne nemožné. „Tento problém neřeší jenom investoři a střadatelé, ale také investiční společnosti v Česku nebo světové bankovní společnosti, jako je Goldman Sachs nebo Bank of America,“ říká Novotný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Téma dne Martina Matějky

Lidé, kteří se bojí a nemají příliš zkušeností s investováním, mají možnost hledat nejlepší úrok v bankách. Dalším krokem je pak samotná investice. Nejvíce se podle Petra Novotného vyplatí investovat do akcií.

„Je řada akcií, které hodně zlevnily, protože procházíme obdobím medvědího trhu, kdy jde trh dolů. Není to ale pro každého.“ Další možností, jak své peníze uchránit, jsou prý investice, které se nevážou na finanční trh. Příkladem může být zemědělská půda, investice v rámci zemědělství, tedy například farmy. Nebo to mohou být i projekty v rámci soukromého kapitálu.

„Máme skupinu domácností, která v zásadě už nemá moc, kde brát.“ Aleš Rod

Takovéto investice jsou už pro zkušené investory stejně jako vklad a nákup bitcoinu, který se může stát také určitou ochranou peněz a který v poslední době výrazně zlevnil. Jednou z těch zásadnějších záruk by se podle Novotného také mohly stát nemovitosti.

Inflace zasáhne ty nejslabší

Čím dál více stoupající inflace, která nepřestává růst a podle Petra Krále, ředitele odboru měnové politiky a fiskálních analýz ČNB, nabývá spíše na síle a roste rychlejším tempem, než se očekávalo, ohrožuje nejvíce nízkopříjmové skupiny obyvatelstva.

Meziroční inflace stoupla na 17,2 procenta, růst nadále zrychluje. Nejvíce zdražují potraviny Číst článek

„Máme skupinu domácností, která v zásadě už nemá moc kde brát, protože se se svými výdaji soustředily hlavně na pokrytí nezbytných statků. Ten nástup problémů tam jde potom hodně rychle,“ konstatuje ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Aleš Rod.

Investice pro nízkopříjmové skupiny jsou v podstatě nedosažitelné a samy domácnosti se spíše rozhodují, jak nejvíce ušetřit na potravinách. Veškeré zbytné výdaje typu dovolené nebo kultury už dávno omezily, proto je podle Roda jedinou možností, aby si takovéto domácnosti sedly a udělaly si přehled svých výdajů.

Podle něj by tito lidé také měli využít veškerých možností, které připravuje vláda a různé neziskové organizace, a nebáli se říct si o pomoc.

O tom, jak pomoci nízkopříjmovým skupinám, kam patří nejen rodiny s dětmi, ale i samoživitelé nebo senioři, diskutuje i tzv. NERV (Národní ekonomická rada vlády), jejímž členem je i Rod.

NERV se snaží vytvářet návrhy, které by předložil vládě a které by měly být řešením pro to, aby se nízkopříjmové skupiny v době inflace udržely ve stabilitě a měly jak na jídlo, tak i teplo domova. „Vláda nikdy nemůže zajistit volbu mezi steakem a řízkem. Vláda musí zajistit, aby nikdo nemusel volit mezi teplem a jídlem,“ dodává Rod.

Poslechněte si celé Téma dne Martina Matějky.