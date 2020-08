Ekonomika Spojených států klesla o rekordních 31,7 procenta. Velmi vysoká je také nezaměstnanost

Šest let příprav, deset let stavby. Rychlodráha z Prahy do Drážďan by mohla být hotová do roku 2035

Rychlostní trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit asi o polovinu na 30 minut. Cesta do Drážďan by měla trvat hodinu.