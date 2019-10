Ekonomickou situaci v Česku odklad brexitu nezmění. Podle odborníků se budou investice nadále snižovat

Sobotní rozhodnutí britského parlamentu ohledně brexitu příliš ekonomickou situaci nemění, a to ani v případě české ekonomiky. Na jednu stranu je to dobrá zpráva v tom smyslu, že se snížilo riziko neřízeného odchodu Velké Británie z EU. Neodstraní ale obavy ze zpomalování ekonomického růstu nebo negativní reakce trhů. Vyplývá to z vyjádření ekonomů. Upozorňují, že sobotní rozhodnutí ukazuje, že britská politická scéna je v neutěšeném stavu. Praha 20:04 19. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ekonomů sobotní rozhodnutí ukazuje, že britská politická scéna je v neutěšeném stavu. Ilustrační foto | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Dolní komora britského parlamentu v sobotu odsunula schválení brexitové dohody, dokud její obsah nebude převeden do britského práva.

„Pro světovou ekonomiku je dnešní zmírnění rizika neřízeného odchodu Británie z EU dobrou zprávou, nicméně patrně nebude stačit, aby rozptýlila rizika dalšího zpomalování světové ekonomiky včetně EU,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Zároveň ale upozornil, že brexitem samotným se toho pro další vývoj světové ekonomiky tolik nemění kvůli obchodním válkám mezi USA a Čínou a poměrně velké šanci, že americký prezident Donald Trump bude dále eskalovat obchodní válku s Evropskou unií.

„Z hlediska české ekonomiky se sobotou nic nemění. Brexit je nadále faktorem, který má a bude mít na českou ekonomiku negativní dopady. Negativní dopady obnášejí snížení firemních investic v důsledku ekonomické nejistoty a snížení exportní poptávky z Británie kvůli tamní nižší soukromé spotřebě,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Dopady odhaduje krátkodobě v řádu několika desetin procentního bodu českého HDP. „Při tvrdém brexitu bych pro první následující čtvrtletí počítal s několikanásobným dopadem,“ dodal.

Matrjoška odkladů

Hlavní ekonom Natlandu Petr Bartoň upozornil, že jakákoli ekonomická aktiva týkající se Velké Británie, tedy akcie nebo libra, zůstanou nadále podhodnocena, a mohou ještě dále lehce ztratit. „Dnes se ukázalo, že Británie žije v ruské matrjošce navzájem do sebe poskládaných odkladů. V rámci velkého odkladu z letošního března se dnes mělo rozhodnout, zda britský parlament přijme vyjednanou dohodu, nebo zda dojde k dalšímu odkladu odkladu. Namísto rozhodnutí došlo k odkladu odkladu odkladu,“ uvedl.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy sobotní mimořádné jednání britského parlamentu ukázalo, že politický systém v Británii se v podstatě rozpadl. „Rostou tak škody způsobené referendem postaveném na lži a manipulaci, a je otázkou, jak dlouho se ta fraška bude ještě táhnout. Evropa tedy opět čeká na další kroky Británie a je bezpochyby připravena Britům nabídnout další odklad Brexitu. Otázkou ovšem je, zdali se Britové v dalších třech či šesti měsících dokážou na něčem shodnout,“ uvedl.

Pokud se do pondělí neukážou nové informace, pak Radim Dohnal z capitalinked.com čeká spíše mírně negativní reakci trhů. „Je ovšem také možné, že na dopis Borise Johnsona Brusel hned neodpoví, nebo odpoví spíše negativně. To by bylo pro finanční trhy ještě horší,“ uvedl.