Ekonomiku teď táhne spotřeba domácností. Česko relativně prosperuje, hodnotí rektor VŠE Dvořák

Česku se daří, ale méně, než se čekalo, hodnotí analytici a ekonomové poslední čísla o výkonu české ekonomiky. Růst v řádu desetin procentního bodu sice není recesí, ale také není důvodem k jásotu a přehnanému optimismu. „U nás se teď projevil vliv větší spotřeby domácností. To situaci vylepšilo i přesto, že zahraniční poptávka, bohužel, není tak silná, jakou bychom si možná přáli," řekl Českému rozhlasu Plus rektor VŠE Petr Dvořák. Rozhovor Praha 15:53 4. srpna 2024

Podle Petra Dvořáka je nyní pro českou ekonomiku klíčová spotřeba domácností

I když se česká ekonomika vyvíjí pomaleji, podle Dvořáka to není příliš překvapivé a ani to nehodnotí příliš negativně. „Možná je to trošičku horší, než se čekalo, ale zase ne tak patrně. Když se podíváme na Evropu, tak tam je podobný vývoj,“ vysvětluje v pořadu Řečí peněz.

Jako problém ale vidí skepticismus podnikatelů a jejich nedůvěru v ekonomiku. K tomu podle něj mnohdy nemají důvod.

„Hodně bych to spojoval s vývojem v Evropě a vývojem zejména v Německu, který není úplně pozitivní. Vazba české ekonomiky na Německo a na Evropu je poměrně silná. Když nevidíme světlo na konci tunelu tam, tak asi se nedá úplně očekávat, že bychom ho viděli my tady,“ myslí si rektor Vysoké školy ekonomické.

„Ale u nás se teď projevil vliv větší spotřeby domácností. To situaci vylepšilo i přesto, že zahraniční poptávka, bohužel, není tak silná, jakou bychom si možná přáli,“ popisuje jeden z rozdílů české ekonomiky proti jejím sousedům.

Domácnosti podle něj očekávají, že situace se bude lepšit a budou se zvyšovat reálné příjmy, takže mají větší odvahu pouštět se do větších výdajů.

Jak se bránit skepsi?

Zároveň čelí česká ekonomika i riziku, že by se propadla do ekonomické skepse. „Má to částečně objektivní důvody z období spojeného s covidem a následně i s problémy v celém světě, které dnes jsou. A jsou k nám velmi blízko,“ vyjmenovává ekonom.

„K tomu se přidala, logicky, na to navazující vysoká míra inflace. To všechno má oprávněné dopady,“ vysvětluje a dodává:

„Ale je třeba si uvědomit, že bychom nikdy neměli propadat skepsi. Měli bychom se bránit tomu, abychom přijímali negativní informace. Měli bychom se na věci dívat více pozitivně.“

Dvořák uznává, že rozdíly v bohatství jednotlivých skupin obyvatel jsou v Česku poměrně značné. „Ale celkově není situace tak špatná. Žijeme v zemi, která relativně prosperuje a je zde relativně klid ve srovnání s jinými,“ vyzdvihuje.

Problémy průmyslu

Problémy ale hlásí průmysl, jeden z hlavních motorů české ekonomiky. Podle ekonoma Dvořák to souvisí se situací v Německu a celé Evropě. A také s energetickou náročností této oblasti.

„Nárůst cen energii, ke kterému došlo, se negativně projevil i na našem průmyslu. A je tam i v některých případech vliv toho, že pracovní trh u nás nedává dostatečnou volnou pracovní sílu firmám, které by chtěly růst,“ shrnuje Dvořák situaci českého průmyslu.

Jak pomoci investiční aktivitě českých firem? A můžeme se spolehnout na to, že boj s inflací jsme vyhráli?