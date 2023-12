Máme nízkou nedobrovolnou nezaměstnanost, firmy se bojí propouštět. Ale pomohlo by to, tvrdí ekonomka

Mzdy sice rostou, ale stále platí, že zdražování je rychlejší, a tak si za ně koupíme méně zboží a služeb. To platí v Česku už dva roky a nemění na tom nic ani to, zda ekonomika roste, nebo klesá. Ani to, že nezaměstnanost u nás fakticky už několik let neexistuje. „Pomohlo by, kdyby se začala nezaměstnanost zvedat,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka Národní ekonomické rady vlády (NERV) Helena Horská.

