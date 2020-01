Bydlení, elektřina, vodné a stočné nebo potraviny. Co všechno zdraží v roce 2020?

S novým kalendářním rokem přichází vlna zdražování. Lze ho čekat nejen u potravin, ale také třeba u elektřiny, vodného a stočného nebo v případě alkoholu a cigaret. Kolik a za co si v letošním roce Češi připlatí? Praha 10:01 2. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V centru Prahy stojí podle makléře metr 150 tisíc korun (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bydlení – to je zřejmě největší osobní investice, jakou člověk za život udělá. Jenže ani letošní rok nebude podle realitního makléře společnosti 4fin Jana Štěpánka pro zájemce o koupi vlastní nemovitosti nejpříznivější. Ceny totiž nepůjdou dolů ani v chudších krajích.

„Podle mého názoru se trend v roce 2020 nebude příliš lišit od toho v roce 2019. Cena průměrného bytu v Ostravě se pohybuje kolem 24 tisíc za metr, zatímco v centru Prahy je to už úctyhodných 150 tisíc za metr,“ řekl Radiožurálu.

Ceny stále tlačí nahoru akutní nedostatek bytů. Hlavně ve velkých městech šponuje poptávka ceny vzhůru. Za poslední rok navíc o 10 až 15 procent ubylo žadatelů o hypotéku. Banky se tak o nové klienty přetahují a půjčují za čím dál nižší sazby – aktuálně za průměrných 2,36 procenta. Česká národní banka navíc od druhé poloviny roku zvažuje další zpřísnění podmínek pro žadatele, připomíná hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza – Daniel Horňák.

„Sazby určitě v nejbližší době neporostou, na pořadu dne dle mého názoru bude snaha o další zpřísňování podmínek k poskytování úvěrů ze strany České národní banky. Ta se nechala slyšet, že současné ukazatele, tak jak jsou nastaveny, nemusí dostačovat důsledné ochraně klientů, protože nemovitosti jsou dle jejich výpočtů nadhodnoceny o 10 až 20 procent,“ vysvětlil.

Zdraží voda i elektřina

Zdražovat nebudou jen samotné nemovitosti, ale taky náklady na jejich provoz. V prvních měsících roku si obyvatelé řady měst připlatí za vodné a stočné. Dobrou zprávou ale je, že by cena těchto služeb měla od května díky snížení DPH z patnácti na 10 procent zase klesnout. To už ale neplatí pro ceny elektřiny.

„Předpokládáme, že nastane růst zřejmě od dvou do nějakých čtyřech procent,“ upřesňuje předseda rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček.

Nejvíc zdražení pocítí ti, kteří si elektřinou topí. Podle odhadů úřadu tak ročně v průměru zaplatí zhruba o dva tisíce víc. Kdo si naopak topí plynem, ušetří podle stejných propočtů až pět procent z celkových nákladů.

„Je předpoklad, že by ceny plynu mohly pro maloodběratele a spotřebitele mírně klesnout,“ očekává mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

V řádech desetikorun si pak připlatí i obyvatelé řady měst včetně Hradce Králové, Olomouce nebo třeba Kladna za svoz komunálního odpadu. Nejcitelněji to ale pocítí obyvatelé metropole, kde svoz odpadu podraží až o 30 procent. Zdražovat ale nakonec bude i to, co v popelnicích nejčastěji končí – potraviny.

„V roce 2020 by mělo dojít k malému zpomalení růstu cen. Hlavními tahouny inflace jsou rychlý růst platů, ceny nemovitostí, energií a potravin. Všechny tyto čtyři složky jsou součástí výrobních nákladů například i v gastronomii, a tak se dá očekávat i následné zvýšení cen v restauracích,“ upozornil Marc Delacroix ze společnosti Storyous, která provozuje pokladní systémy.

Kromě jídla si ale hlouběji do kapes sáhnou také kuřáci nebo konzumenti tvrdého alkoholu. Důvodem je zvýšení spotřební daně.