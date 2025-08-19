Elektřina bude před zimou o něco levnější. Přilepší si zejména zákazníci se smlouvou bez fixace
Podle počasí to sice tak úplně nevypadá, ale topná sezona se pomalu blíží. A někteří dodavatelé energií před zimou zlevňují elektřinu a plyn. Další to chystají. Lépe na tom budou hlavně zákazníci, kteří mají smlouvu bez fixace. Potvrdil to pro Radiožurnál E.ON, ČEZ a Innogy.
Dodavatelé se většinou shodují, že zlevňují zhruba o 10 procent. Od září to platí třeba pro 800 tisíc odběratelů elektřiny a plynu u společnosti E.On.

„Zlevnění se týká všech zákazníků, kteří nemají fixované ceníky, tedy nejen těch na smlouvách na dobu neurčitou. Chtěli jsme, aby naši zákazníci mohli co nejvíce profitovat z dosavadního vývoje na trhu právě na začátku topné sezony,“ potvrdil její mluvčí Lubomír Budný.
Například domácnost, která topí v rodinném domě elektřinou a má roční spotřebu okolo 14 megawatthodin, ušetří od září do konce roku díky slevě něco málo přes 2000 korun. Byt s průměrnou spotřebou do 5 megawatthodin pak ušetří asi 650 korun.
Podobně je na tom i ČEZ, který už zlevnil začátkem léta. „Dvouletou fixaci tak naši zákazníci pořídí u elektřiny o 10 procent levněji a u plynu o 15 procent,“ popsal mluvčí Roman Gazdík.
A reagují také další dodavatelé. Průběžně zlevňuje Innogy a tento měsíc už ceny snížil také Centropol. Zákazníci s končící fixací mají pro následující období cenu megawatthodiny elektřiny nižší přibližně o 12 procent a cenu zemního plynu o 17.
Důvody pro snižování ceny
Na první pohled by se zlevňování mohlo zdát jako nelogický krok, protože velkoobchodní ceny na burze rostou. Už teď jsou o něco vyšší než před rokem a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to do zimy mělo změnit.
O to překvapivější je, že se dodavatelé energií rozhodli vydat opačnou cestou a vylepšují svou nabídku pro koncové klienty.
„Obchodníci mají možnost pořád ještě vylepšovat konečné nabídky proto, že si zásobu energie koupili s časovým předstihem – ještě v době nízkých cen a dodnes z toho v uvozovkách žijí,“ vysvětlil Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií.
Podle něj mají dodavatelé prostor pro zlevňování hlavně u smluv na dobu neurčitou. „Ti z nás, kteří jsou dosud na smlouvách na dobu neurčitou, mají možnost realizovat nějakou úsporu a zafixovat se na rok nebo na dva. Ještě levnější ceny jsou pochopitelně na dlouhodobější fixaci,“ dodal Gavor. Dlouhodobější fixací míní třeba na tři roky.
Výše záloh
Zálohy by podle Karolíny Valouchové ze spotřebitelské organizace dTest měli upravovat dodavatelé energií sami a automaticky. „Zálohy za energie stanovuje dodavatel energií. Podle zákona mají odpovídat nejvýše důvodně očekávané spotřebě,“ popisuje Valouchová.
„To znamená, že se dodavatel energií podívá, kolik jsme spotřebovali v předchozím období, a vynásobí to aktuálně nastavenou ceníkovou cenou energie,“ dodal. Pokud s tím ale klient nesouhlasí, může si platby upravit sám třeba přes internet.
Pokud chce někdo měnit kvůli cenám dodavatele úplně, tak by měl zase dávat pozor na takzvané energošmejdy a pochybné domovní prodejce.