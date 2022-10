Průměrná cena elektřiny letos v Evropské unii podle dat Eurostatu prudce stoupla, v Česku nejvíce

Průměrná cena elektřiny v Evropské unii v první polovině roku meziročně prudce stoupla. V České republice byl růst největší, činil 62 procent. Za Českem následuje Lotyšsko (nárůst o 59 procent) a Dánsko (plus 57 procent). Vyplývá to z dat, která v pondělí zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Brusel 13:53 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nižší ceny elektřiny měly domácnosti v Nizozemsku, Slovinsku, Polsku, v Portugalsku a Maďarsku (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka PxHere (CC0 Public Domain)

Vyšší ceny energií významně ovlivňuje ruská vojenská agrese na Ukrajině. Evropské domácnosti zaplatily v roce 2022 za 100 kilowatthodin (kWh) konkrétně 25,3 eur, tedy 620 korun. Zatímco ve stejném období loni to bylo 22 eur, tedy 539 korun.

Češi si více než dříve pořizují domácí fotovoltaiku i tepelná čerpadla, říká expert na moderní energetiku Číst článek

Nižší ceny elektřiny měli odběratelé z řad domácností v Nizozemsku (minus 54 procent), Slovinsku (minus 16 procent), Polsku (minus tři procenta) a v Portugalsku a Maďarsku (shodně minus jedno procento).

Propady v Nizozemsku, Slovinsku a Polsku souvisely s vládními dotacemi a s povolenkami. V Maďarsku jsou ceny elektřiny regulované.

Zvyšovaly se i ceny plynu v Evropské unii. Průměrná cena se ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 zvýšila z 6,4 eur za 100 kWh na 8,6 eur za 100 kWh.

Mezi prvním pololetím roku 2021 a prvním pololetím roku 2022 se ceny zvýšily ve 23 z 24 členských států EU, pro které jsou údaje k dispozici. Nejvíce stouply ceny plynu domácnostem v Estonsku (plus 154 procent), v Litvě (plus 110 procent) a Bulharsku (plus 108 procent).

Česká republika je v žebříčku nárůstu cen plynu pro domácnosti až na desátém místě. Pouze v Maďarsku, kde je zavedená regulace, se ceny plynu o půl procenta snížily.