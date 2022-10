Proč v Česku elektřina zdražila nejvíc v Unii? Ovlivnily ji spekulace a slabá pomoc státu, tvrdí analytici

Podle Eurostatu průměrná cena elektřiny v Evropské unii v první polovině roku meziročně prudce stoupla. V České republice byl růst největší a činil 62 procent. Vyšší ceny energií v Evropské unii významně ovlivňuje ruská vojenská agrese na Ukrajině.

Evropské domácnosti zaplatily podle Eurostatu v roce 2022 za sto kilowatthodin (kWh) 25,3 eura (620 korun), zatímco ve stejném období loni to bylo 22 eur (539 korun) za sto kilowatthodin.

I přes prudký růst však nemá Česká republika ceny elektřiny nejvyšší, v tomto ohledu je na šestém místě. Ceny rostou přitom i přesto, že Česko patří k vývozcům elektřiny a skupina ČEZ patří k největším energetickým uskupením v Evropě, když v loňském roce vyrobila 55,9 terawatthodin elektřiny.

⚡Household #electricity prices rose in 22 Member States in the first half of 2022 compared with the first half of 2021. Largest increases:

Czechia (+62%)

Latvia (+59%)



Largest decreases:

The Netherlands (-54%)

Slovenia (-16%)

https://t.co/XEzlFSkvI7 pic.twitter.com/7IXNlIARo9