Obnovitelné zdroje stojí 40 miliard ročně a pokrývají míň než nový blok Dukovan, tvrdí vládní zmocněnec

Vláda chce mít do konce května jasno o dostavbě bloku jaderné elektrárny Dukovany. Koncem dubna odsouhlasila dvě ze tří smluv se skupinou ČEZ. Podle vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla se bez jádra neobejdeme a na rozhodování o stavbě nového bloku je správný čas. Míl byl hostem v pořadu Interview Plus. Interview Plus Praha 17:51 10. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Nemůžeme se řídit podle ekonomických cyklů. Elektrárna se bude se stavět a uvádět do provozu za zhruba 16 let a v té době se ekonomické cykly mohou změnit,“ vysvětloval vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové s vládním zmocněncem Jaroslavem Mílem

„Rozhodující faktor je dán tím, že v té době budeme odstavovat dva tisíce megawattů v Dukovanech a zároveň téměř osm tisíc megawattů v klasických elektrárnách. Dohromady je to (do roku 2045) okolo 10 tisíc megawattů. To musíme nahradit,“ dodal.

„Protože i přes masívní úspory, mnohonásobný nárůst v obnovitelných zdrojích a maximum importu, nebudeme schopni pokrýt základní zatížení Česka na víc než 320 dnů v roce,“ popsal Míl.

Předpoklad, že investiční náklady na dostavbu jaderného bloku budou mezi 140 až 160 miliardami korun, je podle něj reálný. „To, co zdražuje jadernou elektrárnu, je období výstavby a cena peněz. A to je právě diskuse, která se vede s Evropskou unii, která extrémně umělým způsobem dostává jadernou energetiku do nevýhodné pozice.“

„Dotujeme obnovitelné zdroje, které Evropa prosazuje, což je v pořádku. Nicméně tam se cena peněz pohybuje pod dvěma procenty, ale když umělým způsobem zdražíte cenu peněz pro jadernou energetiku na osm procent, tak si to asi každý dokáže představit. Jedna věc jsou investiční náklady, druhá náklady stavby, které pak mohou dosáhnout i přes sto miliard,“ vysvětloval Míl.

Bez nových jaderných bloků nebude mít Česko podle Míla do budoucna kde brát elektřinu. „Jestliže budeme odstavovat uhelné bloky, což budeme, musíme najít nový zdroj, kterým budeme elektřinu vyrábět. Obnovitelné zdroje stojí 40 miliard ročně a pokrývají výrazně méně než jeden blok v Dukovanech, který bude postaven,“ podotkl.

„Nejsem nadšenec do jaderné energetiky a nejsem proti obnovitelným zdrojům a myslím si, že ten pokrok bude pokračovat,“ zdůraznil vládní zmocněnec pro jadernou energetiku.

Snažíme se minimalizovat

I přes koronavirovou krizi je zatím podle Míla dodržován harmonogram Dukovany II. z loňského roku. „Pochopitelně jdeme cestou minimálních rizik, snažíme se minimalizovat. Jdeme cestou jednoho bloku, protože jsme si vědomi toho, že může dojít k technologickému vývoji nejen v oblasti jaderné energetiky, ale i jiných zdrojů.“

‚Ušetříme až 10 miliard ročně.‘ Vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny Číst článek

„Nechceme se dostat do situace, kdy přijmeme investiční rozhodnutí, které bude nevratné a bude ekonomicky těžko obhajitelné. Takže v tomto případě jdeme cestou, abychom uměli ještě přejít na jiný mechanismus, jinou technologii s dostatečným časovým předstihem,“ popsal Míl.

Ceny, které by měly být k dispozici, jsou podle něj extrémně konkurenceschopné. „Protože celá Evropa odstavuje a v Evropě bude nedostatek proudu bez ohledu na všechny růžové představy, jak všechno bude fungovat,“ míní vládní zmocněnec pro jadernou energetiku.

Je rozumné v době ekonomického propadu zadlužit Česko investicí, která se dlouhodobě projeví v cenách elektřiny? Proč jdeme proti tendencím Evropské unie, která podporuje energii z obnovitelných zdrojů, a nikoli z jádra? Poslechněte si celý rozhovor.