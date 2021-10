Peksa: S růstem cen energií nesouvisí emisní povolenky, jde o plyn. Naše nádrže jsou poloprázdné

Evropská komise vydala doporučení členským státům, jak čelit nárůstu cen energií. Česko a další země ale chtějí, aby EU zásadněji zohlednila ceny emisních povolenek a ambiciózně reformovala pravidla trhu s energiemi. Unie by měla zastropovat ceny emisních povolenek, myslí si europoslanec ANO Ondřej Knotek. Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) míní, že 90 procent nárůstu ceny elektřiny jde na vrub cenám plynu a Knotkův návrh by podle něj nepomohl. Pro a proti Praha 0:30 21. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská komise vydala doporučení členským státům, jak čelit nárůstu cen energií (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Zasahovat do cen emisních povolenek nepomůže, musíme vyřešit problém zásobování plynem,“ tvrdí eurposlanec Mikuláš Peksa v pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měla by unie například zastropovat ceny emisních povolenek? Pomohl by tento krok zmírnit nárůst cen energií nejen v Evropě?

Očekává se, že příští rok problémy s plynem nebudou, oponuje Knotek. „Takže bude povolenka zásadní faktor a Česká republika jako průmyslová země závislá na fosilních energiích potřebuje mít nějakou schopnost predikce. Musíme také zajistit, aby s povolenkami nespekulovaly různé investiční fondy,“ tvrdí a zasazuje se za předvídatelnost cen energií pro sektory, které povolenky potřebují.

Emisních povolenek je ovšem dost na to, aby pokryly současnou spotřebu, soudí Peksa.

„Problém je skutečně docházející plyn. Pokud cena plynu vzroste od nového roku o 300 procent a země jako Španělsko, Itálie nebo Velká Británie velkou část elektřiny vyrábějí spalováním plynu, tak se to promítne do cen v celé Evropě velmi negativně. Křivit trh s povolenkami umělými regulačními opatřeními je nesmysl,“ nesouhlasí s Knotkovými požadavky.

A pokračuje: „Zásobníky na zemní plyn jsou tuto chvíli v podstatě poloprázdné, nemáme pořádné zásoby na zimu. To je to, co vyvolává nervozitu. To musíme řešit. Do debaty o vývoji emisních povolenek bych nezabředával, protože to s aktuálním problémem nesouvisí, nijak to nepomůže a jen nám tato zbytečná debata zabrání řešit skutečný problém,“ varuje europoslanec Pirátů.

Dodávky z Ruska

Europoslanec ANO vidí příčiny nedostatku zemního plynu v tom, že kvůli suchu klesá výroba elektřiny z vodních elektráren a stoupá poptávka po plynu.

„Probíhá také obnova po covidu, poptávka po energiích je veliká. Střednědobým opatřením by mohlo být dokončení plynovodu Nord Stream 2. Problém s plynem si také způsobila sama Evropská unie, když rozhodla omezit dodávky z Ruska plynovodem OPAL,“ vysvětluje si rostoucí ceny energií Knotek.

Jenže Nord Stream se může stát velmi snadno nástrojem geopolitického tlaku Ruska na Evropu, upozorňuje Peksa:

„Proto je naprosto zásadní zachovat jednotu a nakupovat plyn společně. Pokud to nebudeme dělat, nejvíce na tom budou bity právě východoevropské státy. Omezme možnost, že nás skrze plyn bude někdo vydírat. Proto společné nákupy plynu zahajme co nejrychleji.“

Knotek mírní Peksovo varování s tím, že Česko má vlastní přípojku k Nord Streamu 2. „Takže naopak můžeme být zásobeni jak ze severu z Německa, tak z východu. Rusko nemá zájem držet Evropu dlouhodobě v šachu, protože vyváží na Západ především komodity, jejich ekonomika je na tom také závislá a bylo by to dlouhodobě proti jejich zájmu.“

DPH na energie

Plán na dočasné odpuštění DPH na energie, který chce Česko v EU prosadit, Knotek vítá. „I kdyby se stávajících 21 procent snížilo na 5 procent, je to významná podpora.“

Peksa ale takové plošné opatření nepovažuje za nejlepší: „My jsme navrhovali, aby daleko víc peněz z emisních povolenek směřovalo k postiženým energetickou chudobou.“

„To prosazujeme na úrovni Evropského parlamentu i v českém národním kontextu dlouhodobě. Tato myšlenka je ve hře a byl by to dobrý kompenzační faktor pro dlouhodobou budoucnost: Peníze z emisních povolenek využívat pro ty nejchudší, kteří mají problém energie zaplatit,“ shrnuje Mikuláš Peksa (Piráti).

Knotek ale vidí i jiná řešení a připomíná, že v polovině října Evropská unie představila soubor opatření, které jsou především v rukou členským států.

„Mezi nimi jsou právě daňové slevy, energetické poukázky, které mohou být financovány z různých zdrojů. Pro dlouhodobou stabilitu ale potřebujeme predikovatelné náklady na povolenky a také, aby tyto peníze šly do postižených regionů, k postiženým lidem,“ připojuje se Ondřej Knotek (ANO).