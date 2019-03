Za leden a únor změnilo dodavatele elektřiny nejvíc domácností v historii České republiky

Průměrná cena elektřiny stoupla podle statistického úřadu meziročně o devět procent. Domácnosti tak zkouší ušetřit přechodem k jinému dodavateli. „Cenové rozdíly mezi nejdražšími a nejlevnějšími dodavateli jsou výrazné. Změnou dodavatele lze ten dopad na rodinný rozpočet v podstatě eliminovat,“ říká výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Distributoři zdražovali kvůli výraznému růstu cen elektřiny na burzách. Ten se ale v předchozích měsících zastavil. Podle analytika společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera by tak zdražování mohlo skončit.

„Některým dodavatelům budou ještě dobíhat starší kontrakty. Budou muset převést na zákazníky to cenové zvýšení. A co se týče těch kontraktů, které byly už přeceněny ke konci tohoto roku, nemělo by dojít k jejich navyšování,“ říká Pfeiler Radiožurnálu.

Elektřina pro domácnosti a firmy ale zdražovala už během roku 2018. Podle statistik společnosti OTE přešlo od ledna do listopadu 2018 k jiné firmě téměř 350 tisíc domácností.

Lidé mění taky dodavatele plynu. Za první dva měsíce přešlo k jiné společnosti 52 tisíc domácností.