Nabídka pod cenovým stropem? U plynu bych ji zvážil, u elektřiny počkal, říká energetický expert

Elektřina a plyn zlevňují. Pokles cen na burzách se začíná propisovat i do ceníků, které se týkají českých domácností. Například společnost E.ON oznámila, že svým zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou bude dodávat elektřinu o 6 procent a plyn o 8 procent levněji, než je vládou určený strop. Největší dodavatel plynu v Česku, společnost innogy, snížil od února ceny klientům se smlouvami na neurčito také o 8 procent. Praha 9:25 7. února 2023

Už během ledna se na českém trhu začaly objevovat první nabídky pro nové zákazníky. Cenu pod vládním stropem si mohou zajistit až o 10 procent nižší, ale pokud uzavřou smlouvu s fixní cenou na jeden až tři roky. Vyplatí se to?

„U plynu má smysl začít o tom přemýšlet, u elektřiny bych možná ještě chviličku počkal,“ říká energetický poradce premiéra Petra Fialy a odborník ze společnosti EY Blahoslav Němeček.

Zatímco ceny plynu se od vládního stropu vzdálily výrazněji, ceny elektřiny podle něj mohou ještě klesat.

„Budeme ale muset chviličku počkat. U elektřiny teď může mít smysl nanejvýš dvanáctiměsíční zafixování nižší ceny a počkat, co se bude dít dál,“ uvedl Němeček v pořadu Peníze a vliv.

Mohla vláda zajistit ještě levnější energie? Nejsou cenové stropy zbytečně vysoké? Pokud by stát zcela ovládl společnost ČEZ, znamenalo by to, že bude elektřina automaticky levnější? Také na to se v novém dílu pořadu Peníze a vliv ptá ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.