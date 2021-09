Elektřina může zdražit až o pětinu. Drahé jsou emisní povolenky, uhlí i plyn, popisuje expert Gavor

Poprvé v historii velkoobchodní cena elektřiny na pražské burze překonala hranici 100 eur za MWh a podle odborníků může pro domácnosti zdražit až o pětinu, tedy o stovky až tisíce korun. Podle ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energie Jiřího Gavora nastává obecně nepříznivé období i pro dodavatele, záležet bude na tom, v jakém předstihu si dokázali nakoupit elektřinu pro koncové spotřebitele. Praha 18:06 14. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lednice, lednička, chladnička | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Ti, co nakoupili v dostatečném předstihu ještě za levnější ceny, mohou nyní nabídnout trošku lepší ceny,“ popisuje s tím, že část spotřebitelů už navýšení na svých účtech pocítila.

Zvyšování cen na burzách podle Gavora odstartovalo dramatické zdražování emisních povolenek přibližně před rokem, v posledním období se k tomu přidává i nárůst cen plynu.

„Je to taková kaskáda. Rychlý růst cen povolenek způsobil to, že výrazně vzrostly náklady na výrobu elektřiny z uhlí, nicméně automaticky se začala více využívat plynová energetika. A zvýšená poptávka po plynu spojená s problémy v zásobování evropského trhu vyhnala i ceny plynu. Nyní máme drahé emisní povolenky, drahé uhlí i drahý plyn,“ konstatuje.

Nečekaný růst

Gavor vidí problém i v tom, že se z emisních povolenek stalo lákavé aktivum a zdaleka je nekupují pouze emitenti emisí. „Stalo se to předmětem finanční spekulace. Na současném trhu není mnoho finančních aktiv, u nichž environmentální politika Evropské unie v dlouhodobém horizontu zaručuje růst ceny,“ upozorňuje.

Ani Evropská komise nepočítala s tím, že by dopad byl tak rychlý. Na úroveň předpokládanou pro dobu za deset let ve skutečnosti cena emisních povolenek vyskočila za pouhý rok až dva.

Jako nástroj pro snižování uhlíkové stopy a ekologizaci prý povolenky fungují velmi špatně, protože jejich cena je velmi nestálá. Investoři tak mohou investice plánovat jen obtížně.

„Daleko lepší by bylo, kdybychom platili něco jako uhlíkovou daň, kde by bylo jasně stanoven horizont postupného navyšování. To se mělo udělat v roce 2005, kdy byl systém spuštěn, teď už je příliš pozdě,“ míní Gavor.

„Nikdo nečekal, že se cena emisních povolenek v průběhu jediného roku zdvojnásobí.“ Jiří Gavor

„Záměr ekologizace provozů se naplňuje příliš rychle a s příliš vysokými náklady, které kdyby se rozložily v čase, bylo by to pro nás všechny snesitelnější,“ uvádí. Problém teď mají zejména teplárny, jejichž provozovatelé prý trochu zaspali, Gavor ale připomíná, že cena povolenek donedávna rostla jen mírně.

„Když deset let žijete ve stavu, kdy je povolenka vlastně levná a stojí tři, pět nebo deset eur za tunu, tak spoléháte na to, že vývoj bude nadále pozvolný. Nikdo nečekal, že se cena v průběhu jediného roku zdvojnásobí,“ upozorňuje.

