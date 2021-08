Doba posezónních výprodejů u elektrokol skončila. Není jich dostatek, slevy se nedávají, říká prodejce

Oblíbenost elektrokol v Česku pořád roste. Zatímco ještě v roce 2019 se jich v zemi prodalo kolem 80 000 kusů, loni to bylo 120 000. Vyplývá to z dat firmy Kolo.cz. Většímu rozmachu ale brání nedostatek součástek a složitá logistika. Prodejci tak na některé modely čekají i měsíce. „Nové se uvádí na trh v situaci, kdy jsou k nim komponenty, ne v rámci jarní kolekce,“ popsal pro Český rozhlas Plus jednatel společnosti Kolo.cz Jakub Ditrich. Rozhovor Praha 9:34 30. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městská kola | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co nejvíce prodejce elektrokol v tuto chvíli trápí?

Je to nedostatek samotných kol a nejen jich, ale i veškerých servisních dílů. Máme situace, kdy sice zákazník už elektrokolo má, ale někde se mu rozbilo a potřebuje ho opravit.

A my ten konkrétní díl, ať už se jedná o přehazovačku nebo o nějakou páčku, nemáme, protože od výrobce a od distributora se nedá koupit. Takže ten nedostatek dílů je to, co teď náš obor velmi trápí.

A jsou to určité kusy, nebo vám chybí součástky všeho druhu?

Zatímco u automobilů se mluví o tom, že chybí několik čipů, které brání dokončit auta, tak u kol je součástek bohužel víc. Je to mix všeho, jsou to logistické problémy z Asie do Evropy, tak vlastně zastavování fabrik, které díly vyrábí. Byli bychom tady asi dlouho, kdybych vyjmenoval, co všechno chybí.

Nicméně náš obor je velmi pružný, výrobci si dokážou vždy najít nějakou cestu, jak jednu konkrétní přehazovačku nahradí jinou. Trošku je to problematické v tom, že když si dnes kupujete elektrokolo a máte seznam komponentů, ze kterých je postavené, tak často zjistíte, že některé komponenty jsou jiné, i když kvalitativně stejné, ale od jiného výrobce. Jinak to prostě nejde.

Konec výprodejů?

Co ti, kteří čekají na posezónní výprodeje? Dočkají se ještě nějakých elektrokol?

Téma posezónních výprodejů skončilo v loňském roce. Domnívám se, že už se jen tak nevrátí. Jednak princip těch modelových roků, kdy většina cyklovýrobců uvedla na podzim nějakou kolekci, kterou pak na jaře začala prodávat, a někdy od poloviny srpna se začalo takzvaně vyprodávat, na což čekala spousta lidí, se letos určitě neobjeví.

Kol není dostatek a rozhodně, co já vím, tak nikdo nedává žádné slevy. A pokud ano, tak to jsou slevy pouze virtuální, nikoliv vratné.

Myslím si, že to vede i k celému ozdravení odvětví, kdy se svým způsobem nuceně na trh dostávaly jakoby novinky, i když se často o žádné novinky nejednalo. Velmi stručně letos nečekejte na žádné výprodeje kol ani elektrokol. Nicméně je stále, z čeho vybírat, elektrokola na trhu existují. Není to tak, že by bylo všechno vyprodáno.

Ale to, že se na jaře uvádějí nové modely, se nezměnilo letos a nezmění se to ani v příštím roce.

Jak u kterého výrobce. Někteří měli to štěstí, že se skutečně předzásobili komponenty a byli schopní ta kola vyrobit. Nicméně jsou výrobci, kteří uváděli novinky na trh až v červnu. A my, protože jsme také malým výrobcem elektrokol, tak budeme uvádět novinky roku 2021 na trh někdy na začátku října, což samozřejmě chápete, že to není úplně velká novinka.

Trochu se zastavily a omezily dodavatelské řetězce, tak se vlastně nové modely uvádí na trh v situaci, kdy prostě jsou k nim k dispozici komponenty a ne všechny najednou v rámci nějaké jarní akce. Zákazníci mohou sledovat, co se kdy na trhu objeví, a neudělají chybu.

Když jste se teď znovu vrátil k těm součástkám - promítají se do jejich cen třeba antidumpingová cla?

Antidumping tady už je od roku 2018. Ale ano, promítnul se do toho. Jednak zvýšenými logistickými náklady, které za poslední rok skočily asi na trojnásobek původních sazeb. Ale také výrazně v tom, že se veškerá kola musí montovat v Česku a ne v zahraničí.