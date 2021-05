Studie institutu Ifo: Nástup elektromobilů může v Německu znamenat propouštění zaměstnanců

Německému automobilovému průmyslu hrozí vlna propouštění. K tomuto závěru došla studie institutu Ifo, který zkoumal vliv elektromobility na pracovní trh. Do roku 2025 může odpadnout na 178 tisíc pozic. Velká část míst se dá zrušit, protože zaměstnanci odejdou do důchodu. Ale téměř 100 tisíc lidí by si muselo hledat práci v jiném odvětví. Od stálého zpravodaje Berlín 15:40 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Institut Ifo do toho počítá nejen pracovníky v automobilkách, velkou roli hrají střední dodavatelé, kteří vyrábějí klíčové díly do spalovacích motorů. Už teď přicházejí o velkou část zakázek a do několika let se to zřejmě promítne i do jejich personální politiky.

Volkswagen plánuje v Evropě otevřít šest továren na výrobu baterií do elektromobilů Číst článek

Ifo ve svých propočtech vychází z toho, že Evropská unie přijme přísnější emisní normy, a také z faktu, že je o elektromobily stále větší zájem. Například v Německu se jich za duben prodalo víc než vozů s naftovým pohonem.

Automobilky tak od výroby spalovacích motorů pomalu upouští a podle šéfa institutu Ifo Clemense Fuesta se dění v Německu nutně odrazí také u jeho partnerů, tedy včetně Česka.

Elektromobily s méně díly

Elektromobily mají mnohem méně dílů než klasická auta. Dodavatelé se přitom zaměřují na hodně specifické součástky, které už nebudou potřeba - ať už jde o těsnění válců anebo výfukový systém.

Na cestě k zemi bez aut na benzin a naftu. Elektromobily měly loni na norském trhu 54% podíl Číst článek

Klíčovou věcí budou naopak baterie, na které má zatím monopol Asie, ale některé evropské koncerny se chtějí z této závislosti vymanit. Příkladem je Volkswagen, který v Evropě postaví šest obřích bateriových závodů, díky kterým už nebude potřebovat dodavatele.

V samotných automobilkách se také posiluje význam robotů. Jednak je tento proces díky menšímu počtu dílů jednodušší, ale má to i praktický důvod - baterie zabírají velkou část auta a jsou velmi těžké, takže práce by pro dělníky byla příliš namáhavá.

Německé koncerny se většinou zavázaly, že kvůli proměně výroby nebudou propouštět a lidi přeškolují na jiné pozice. Podle institutu Ifo ale není jisté, jestli je ten dosavadní přístup udržitelný.

Nové pozice

Skokově roste význam těch, co se v německém autoprůmyslu zabývají informačními technologiemi. Za posledních pět let stoupl počet takových pozic asi o třetinu. Pokračuje i nábor zaměstnanců, kteří jsou experty na organizaci a produkci.

Nová koncepce baterií umožní elektromobilům dojezd až 500 kilometrů a nabití do pěti minut Číst článek

Koncerny budou vedle manuální práce stále víc sázet na specifickou odbornost.

Šéf frankfurtské pobočky průmyslových odborů IG Metall Michael Erhadt to v rozhovoru pro Radiožurnál popsal následovně: „Je jasné, že budou potřeba znalosti z oblasti elektroniky. Kvůli propojenosti se zahraničím bude ještě nutnější i dobrá jazyková výbava. A rozhodně budou mít výhodu ti, kdo dokážou samostatně řídit projekty nebo vést a rozvíjet nějaký tým. Zkrátka, stále větší roli budou hrát takzvané soft skills.“

Dělníci v Německu už teď prochází přeškolením. Podle tamního rukodělného svazu je největší zájem o kurz na takzvaného mechatronika. Jen loni jím prošlo téměř 18 tisíc lidí, kteří díky tomu dokážou ovládat automatické systémy, které budou na výrobních linkách klíčové.