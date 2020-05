EET by mohla být odložena do konce roku. Zároveň chce premiér snížit DPH u ubytovacích služeb

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že elektronická evidence tržeb (EET) by se mohla odložit až do konce roku. Babiš to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi. Následně ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla serveru Blesk, že odklad EET bude vláda schvalovat již v pondělí a v úterý by jej měla schválit sněmovna ve stavu legislativní nouze.

Praha 19:35 3. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít