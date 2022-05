Muskovy plány s Twitterem jsou částečně odhaleny. Do roku 2028 chce pětinásobně zvýšit tržby

Elon Musk chce do roku 2028 zvýšit roční tržby Twitteru na 26,4 miliardy USD (626,3 miliardy korun) z loňských pěti miliard USD. Napsal to list the New York Times (NYT) s odvoláním na plán, který nejbohatší muž světa předložil investorům. New York 5:26 7. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podíl reklamy na celkových tržbách se má pod Muskovým vedením snížit na 45 procent z 90 procent v roce 2020 | Foto: Joe Skipper | Zdroj: Reuters

Podíl reklamy na celkových tržbách se má pod Muskovým vedením snížit na 45 procent z 90 procent v roce 2020. V roce 2028 by tržby z reklamy měly činit 12 miliard USD. Dalších deset miliard USD by mělo přinést předplatné.

Musk uzavřel dohodu o koupi Twitteru za 44 miliard USD v hotovosti minulý měsíc. Šéf výrobce elektromobilů Tesla tak převezme kontrolu nad sociální sítí, kterou využívají miliony uživatelů, včetně politiků. Musk slíbil ozdravit společnost, zvýšit počet uživatelů a umožnit větší svobodu slova.

Agentura Reuters tento týden s odvoláním na informovaný zdroj uvedla, že po uzavření dohody se Musk stane dočasným generálním ředitelem Twitteru.

Mimo jiné Musk očekává, že firma získá v roce 2023 z platebních služeb 15 milionů USD. Tento údaj by měl do roku 2028 vzrůst na 1,3 miliardy USD. Předpokládá také, že se mu podaří do roku 2028 zvýšit průměrný výnos na uživatele na 30,22 USD z loňských 24,83 USD. Do roku 2025 má také vzrůst počet zaměstnanců firmy na 11.072 z nynějších zhruba 7500.

Prémiová předplatitelská služba Twitter Blue, pak má do roku 2025 mít 69 milionů uživatelů. Twitter službu spustil v loňském roce. Musk minulý měsíc v tweetu, který však již smazal, navrhl řadu změn prémiové služby Twitter Blue, včetně snížení ceny.