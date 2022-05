V Bruselu skončil summit EU. Evropští lídři se dohodli na podmínkách odstřižení od ruských energií

Předběžná dohoda na vyhlášení embarga na dovoz ruské ropy je pro Česko úspěchem, prohlásil premiér Petr Fiala (ODS). Spolu s dalšími evropskými lídry se dohodl na ukončení dovozu ruské ropy námořní cestou a výjimce pro ropovod Družba. Z něj surovinu čerpá i Česko. Zprávy ze summitu shrnul ve vysílání Českého rozhlasu Plus zpravodaj Viktor Daněk. Brusel 16:25 31. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiéři se jen rámcově shodli na tom, že embargo na dovoz ruské ropy chtějí (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

České rafinerie budou moci jako doposud odebírat ropu z ropovodu Družba. Protože ale v produkci ropy Česko není soběstačné, vyjednalo si navíc odklad ze základu předprodeje zpracovaných ropných produktů z ruských surovin, a to až do poloviny roku 2024. Tak bude možné odebírat naftu ze Slovenska.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je dohoda na embargu vynikající zprávou pro Česko i celou unii. Fiala také zdůraznil, že ve vyjednávání šlo o věcné argumenty.

„Nehrozili jsme žádným vetem a nevykřikovali jsme nic do médií. Jednali jsme, snažili jsme se vysvětlit naše postoje a naše problémy. Fungovalo to velice dobře. Po této stránce si myslím, že vyjednávání je správná cesta, lepší než nějaké hrozby,“ řekl Fiala.

Jednomyslná shoda

Předběžnou dohodu podpořil nakonec i maďarský premiér Viktor Orbán, a to výměnou za vznik nouzového mechanizmu zajištění dodávek ropy pro případ, že by se s ropovodem Družba cokoliv stalo. V takovém případě by bylo možné obnovit námořní přepravu ruské ropy.

Premiéři se jen rámcově shodli na tom, že embargo na dovoz ruské ropy chtějí a že bude založeno na výjimce pro ropovod Družba. O konkrétní podobě sankcí ale nemluvili. V tuto chvíli Evropská komise připravuje právní texty, aby dohodu ze summitu vtělila do sankčního balíčku.

O detailech začnou od zítřka znovu vyjednávat diplomaté unijních zemí. Shodnout se musí jako vždy jednomyslně. Zatím je těžké odhadnout, zda se díky předběžné dohodě ze summitu podaří vyjednávání urychlit a sankce dokončit obratem, nebo by se mohly objevit další technické překážky.