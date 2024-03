Spor o desítky miliard korun. Ministři se neshodnou, kdo dostane výnosy z emisních povolenek

Stát musí od letoška dávat miliardy korun z prodeje emisních povolenek jen na boj proti klimatické změně. Česko ale unijní směrnici zatím do zákonů nepřevedlo. Ministři se totiž přou o to, jak výnosy rozdělovat. Pokud se do měsíce neshodou, mohli by za ně rozhodnout zástupci vedení koaličních stran. Praha 18:30 29. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle původního plánu ministerstva životního prostředí by o penězích z povolenek každoročně rozhodoval speciální výbor | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Uhelné elektrárny, teplárny, rafinerie, cementárny, ale třeba taky papírny a cihelny. To jsou všechno zařízení, která do ovzduší vypouští skleníkové plyny. A ty pak způsobují klimatickou změnu.

Firmy v Evropské unii si proto musí nakupovat takzvané emisní povolenky. A unijní státy výnosy z prodeje od letošního roku musí dávat na boj proti změnám klimatu. Jenže česká vláda se stále nemůže shodnout, jak to konkrétně udělat. A spor o desítky miliard korun ročně pokračuje.

„Je to celkem prosté, jako vždycky jde o peníze a pravomoce. Jde o to, jestli výnosy z povolenek bude obhospodařovávat ministerstvo životního prostředí prostřednictvím fondu, anebo jestli budou padat přímo do rozpočtu, což si samozřejmě velmi přeje ministerstvo financí,“ shrnul jádro sporu ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Podle původního plánu ministerstva životního prostředí by o penězích z povolenek každoročně rozhodoval speciální výbor. Ten by zajistil, aby finance mířily opravdu na klimatická opatření.

Miliardy korun by tak šly mimo státní rozpočet. To ale už v připomínkách k předloze, ze kterých citujeme, narazilo na postoj ministerstva financí.

„Požadujeme využití peněžních prostředků z dražeb povolenek řešit po linii přípravy a schvalování státního rozpočtu,“ píše se v dokumentu.

Ministerstvo financí nechce projednávání zákona před schválením vládou komentovat. Navíc není jediné, které mělo k původnímu návrhu výhrady.

Další měsíc jednání

Na jednání vlády se zákon objevil už dvakrát – na začátku ledna a teď ke konci března. A to v pozměněné verzi, na které se ministerstvo životního prostředí domluvilo s resortem průmyslu.

„Část výnosů z aukcí se stává příjmem kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu. To z ní bude pokrývat kompenzace nepřímých nákladů na povolenky v ceně elektřiny pro podniky, které elektřiny spotřebovávají hodně a jsou obzvlášť ohroženy ztrátou konkurenceschopnosti. A také provozní podporu pro nové obnovitelné zdroje,“ řekl před jednáním ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Jakou část výnosů by ministerstvo průmyslu mohlo dostat, nechtěl šéf resortu Jozef Síkela (STAN) komentovat.

„Mám velmi konkrétní představu o tom, jaké programy a projekty by z toho měly být financovány, a chci, aby tyto částky byly nějakým způsobem chráněny tak, aby v budoucnu opravdu na tyto věci mohly být využity,“ řekl Síkela.

Ministři se ale stále neshodli a dali si zhruba měsíc na další jednání. Pokud by bylo neúspěšné, rozhodovalo by o řešení vedení jednotlivých stran vládní koalice.