Evropská komise plánuje přísnější emisní limity pro auta. Norma Euro 7 se bude týkat i brzd a pneumatik

ČEZ hlásí rekordní zisk z dividendy, stát může letos získat až 42 miliard korun. Elektřina napřesrok zdraží

Za celý letošní rok očekává ČEZ zisk až 75 miliard korun. To znamená osminásobek toho, co ČEZ vydělal loni. To by se mělo promítnout hlavně do dividendy.