Emisní povolenka je pro Brusel jako posvátná kráva, což je chyba, míní energetik Feist
Cena emisních povolenek, a to jak existujících pro energetiku a průmysl, tak i chystaných pro domácnosti od roku 2027, by se měla zastropovat. Spolu se snížením regulovaných poplatků za dodávku elektřiny a plynu nebo obnovitelné zdroje je to cesta, jak zlevnit konečné ceny energií. V rozhovoru pro Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus to řekl stratég holdingu EPH Jiří Feist, který je také členem představenstva nově založeného Svazu energetiky ČR.
EPH je součástí skupiny EP Group miliardáře Daniela Křetínského a působí v energetice řady zemí Evropy. V Česku provozuje hlavně teplárny zatím převážně spalující uhlí. To je nejvíc zatížené právě cenou za povolenky na CO2.
Zdroje skupiny stejně jako ostatních energetických firem ale už procházejí transformací. Uhlí chce EPH do roku 2030 kompletně nahradit plynem nebo biomasou. Podobně chce skončit se spalováním uhlí v teplárnách i největší ČEZ.
To, že uhlí v Evropě končí, je podle Feista prostě fakt. „Základní fundament povolenky, aby proběhla transformace energetik, už je v podstatě splněn a překonán,“ domnívá se. Zastropováním, tedy zlevněním, povolenek by se trend transformace podle něj už nezměnil.
„Nikdo už o něm (uhlí) prostě nepřemýšlí, žádný uhelný zdroj se nikdy nepostaví. Ta trajektorie (transformace) je nastavená, z ní se nedá v tuto chvíli uhnout,“ myslí si.
‚Uměle vytvořená daň‘
Uhlí v Česku mají při výrobě elektřiny nahradit hlavně plyn, obnovitelné a do budoucna jaderné zdroje. Řada zelených technologií jako třeba výroba a využití vodíku, s nimiž se do budoucna počítá, ale stále nejsou dořešené nebo komerčně využitelné. Povolenky jsou ale nastavené teď tak, aby jejich cena stále rostla, zdražovala elektřinu ze stávajících fosilních zdrojů a tím je vytlačovala z trhu.
Unijní většina podpořila český návrh revize emisních povolenek. Česko by systém chtělo zrušit úplně
Číst článek
Dokud se ale bez nich energetika neobejde, zvyšuje se tím cena energií. „Je to vlastně uměle vytvořená daň, kterou mají v rukou politici, především bruselští politici,“ uvádí Feist.
Pokud by se zastropovala cena povolenky (ETS1), která je dnes kolem 70 eur za tunu CO2, zhruba na polovině, propsalo by se to přitom podle něj do ceny za megawatthodinu elektřiny zlevněním o zhruba 17 až 20 eur. Nyní se megawathodina na burze prodává za zhruba 95 eur.
Nedotknutelná povolenka?
Evropská komise zatím s žádným stropováním povolenek ETS1 nepočítá, naopak se mají zavést další povolenky v dopravě a pro lokální vytápění fosilními palivy v domácnostech, tzv. ETS2. U nich se nicméně debata o regulaci ceny alespoň v počátku obchodování, od roku 2027, vede. Rozhodnuto ale zatím není.
Zrušit nebo odložit povolenky ETS 2 na topení a benzin je zatím nereálné. Pro bylo jen pár států EU
Číst článek
Komise hlavně nechce ohrozit cíl, na kterém se členské země EU shodly. A to je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 a radikální snížení emisí CO2 už do roku 2040. Povolenky například podle Tomáše Protivínského z platformy Fakta o klimatu fungují, což ukazuje klesající množství vypouštěného CO2 v Evropě.
Sám Feist uznává, že prosadit něco takového by nebylo snadné. „Povolenka pro Evropskou komisi je prostě, pardon, že to tak řeknu, svatá kráva, která je nedotknutelná. Myslím si, že to je chyba, že by měli začít přemýšlet o tom, jakým způsobem zvednout konkurenceschopnost Evropy na světových trzích. Obzvlášť v diskuzích kolem (amerických) cel, protože to je jeden z momentů, který nás sráží dolů,“ uvedl Feist.
Druhá věc je, že státy mají z prodeje povolenek příjmy, o jejichž část by zastropováním cen přišly. Peníze z velké části proudí do podpor samotné transformace energetiky nebo na programy snižování spotřeby energií domácností. Politici peníze z povolenek podle Feista ale chtějí využívat také na svoje programové priority.
Čas na zavedení emisních povolenek pro auta a budovy se krátí. Česko ho chce ještě přepracovat
Číst článek
Nový svaz v Česku
Zda bude zastropování povolenek prosazovat i nový Svaz energetiky ČR se zatím neví, stanoviska se „teprve formulují“. Podle Feista jde o jeho osobní názor. Nová organizace vznikla koncem července transformací dosavadního Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.
Hlavní slovo ve svazu mají velké energetické firmy jako je ČEZ, E.ON, Sev.en, Pražská energetika, EPH, Veolia, ale i státní ČEPS. Zároveň se do něj včlení i stávající spolky sdružující plynárenské nebo teplárenské firmy.
„Je to určité logické vyústění situace na trhu, kde energetika chce mít vlastní platformu pro hájení vlastních zájmů,“ uvedl Feist k důvodu vzniku Svazu energetiky, který bude zčásti konkurencí Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde je navíc řada energetik také členy.
Situace na trhu se ale podle Feista změnila tak, že se některé zájmy energetiky a průmyslu rozcházejí, například při cenotvorbě energií. Zatímco průmysl chce ceny co nejnižší, energetika je chce podle Feista „férové a správně nastavené“ včetně všech dalších poplatků. Kromě povolenek jde o platby za sítě nebo příspěvky na obnovitelné zdroje.
Nové emisní povolenky asi propadnou příští vládě. Uvidíme, jak motivační budou sankce, říká analytik
Číst článek
Tuto část mají v rukou politici a Energetický regulační úřad. Například zástupci EPH a dalších tepláren protestovali dříve proti zvyšování poplatku za tranzit plynu pro státní firmu Net4gas, protože se promítá do cen tepla.
„Energetika je klíčové geopolitické téma v Evropě. Jsme na cestě naplňování Národního klimaticko-energetického plánu a samozřejmě diskutujeme o cenách energií. A současně vzniká i platforma pro nás, pro energetiky, abychom navzájem sdíleli své názory, které nejsou vždy úplně shodné a jednotné, protože každý máme své priority, a já věřím, že ta platforma se uchytí a bude dost silně vidět a slyšet,“ vysvětlil Feist.
Jak se Jiří Feist dívá na některé recepty politických stran ve volebních programech na zlevnění energií? A proč by se měly důvody nedávného blackoutu v části Česka důkladně prozkoumat a zveřejnit analýza všech kroků? Poslechněte si celý rozhovor v audiu pořadu Peníze a vliv. Najdete ho vlevo nahoře v textu.