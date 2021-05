Ministerstvo chce teplárnám kompenzovat emisní povolenky. Firmy by musely slíbit, že opustí uhlí

Stát chce teplárnám zčásti kompenzovat peníze za emisní povolenky do doby, než přejdou z uhlí na ekologičtější druhy paliv. S plánem, jak teplárnám pomoct a zabránit jejich případným krachům, přichází ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle Radiožurnálu chce změnu zakomponovat do zákona o podporovaných zdrojích energie. Cena emisních povolenek stoupá dlouhodobě a letos poprvé přesáhla hranici 50 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší. Původní zpráva Praha 12:05 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plán na kompenzaci emisních povolenek kritizuje ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Ilustrační foto | Foto: jwvein | Zdroj: Pixabay

„Teplárenství není schopné takovýto obrovský dodatečný náklad absorbovat. Bude se to promítat do ceny tepla. V tu chvíli teplárenství ztratí konkurenceschopnost vůči lokální výrobě a začne se rozpadat,“ nastínil pro Radiožurnál černou vizi tepláren v Česku ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.

Jeho obavy sdílí i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. V posledních týdnech proto horečně vymýšleli, jak teplárnám rostoucí náklady vynahradit.

Změnu chtějí vložit pozměňovacím návrhem do vládní novely o podporovaných zdrojích energie, která je aktuálně ve sněmovně před druhým čtením.

O míře kompenzace emisních povolenek by podle náměstka pro energetiku Reného Neděly každoročně rozhodovala vláda - a to na základě jejich aktuální ceny.

„V prvé řadě by byl v zákoně nastaven mechanismus, který by umožňoval, že vláda může v rámci nařízení říct, že částku XY použije na to, aby se tyto náklady snížili. Je to možnost, jak díky rychlejšímu nárůstu ceny emisní povolenky než byl předpokládaný, na tu situaci zareagovat,“ popsal Neděla Radiožurnálu.

Na kompenzace by podle něj měly nárok pouze teplárny, které se zavážou, že v brzké době přejdou z uhlí na ekologičtější zdroje, jako jsou biomasa, odpady nebo zemní plyn.

„Tento bonus nemůže získat každá teplárna, ale jenom ta, která se zaváže, že udělá odklon od uhlí a udělá dekarbonizační scénář, aby se nestalo, že budete uměle udržovat při životě nějaké zdroje,“ vysvětlil Neděla.

‚Proti smyslu povolenek‘

Plán na kompenzaci emisních povolenek ale kritizuje ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Ministerstvo tím podle něj půjde zcela proti smyslu povolenek, které mají podniky motivovat, aby co nejrychleji skoncovaly se spalováním uhlí.

„Návrh může jít proti principu dekarbonizace. Bude to muset posuzovat Evropská komise. A může tady vzniknout problém, protože dotace pro využití uhlí prostřednictvím emisních povolenek jde proti principu Evropské unie zbavit se uhlí a proti strategii European Green Deal,“ podotkl.

Sedlák také upozorňuje na to, že teplárny už mohou využívat jiné druhy podpor. Od pondělí mohou například žádat o dotace z Modernizačního fondu - ty jsou určené na úpravu provozů na nízkoemisní druhy paliv - typicky například na výměnu kotle na uhlí za kotel určený na spalování biomasy nebo plynu.

Návrh o podporovaných zdrojích energie včetně pozměňovacího návrhu na zavedení kompenzací by mohla sněmovna v druhém čtení projednat už tento týden.