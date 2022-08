Je potřeba zastropovat ceny energií, a to na úrovni Evropské unie, míní Fiala a svolává unijní ministry

Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek prohlásil, že je třeba směřovat k zastropování cen energií. Řešení je ale podle něj nutné dosáhnout na evropské úrovni. Řekl to na pátečním briefingu ve sněmovně. Jednal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, vyjednává podporu dalších zemí. Praha 18:56 26. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kabinet má podle premiéra na stole několik variant transformace energetické skupiny ČEZ. Fiala předpokládá, že brzy bude moci oznámit řešení. Bude ale fungovat nejdříve příští rok, nikoli letošní zimu.

„Naším cílem je získat výrobu a cenotvorbu elektrické energie pod kontrolu státu,“ řekl.

Fiala hovořil s řadou předsedů vlád zemí Evropské unie, naposled s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem. „Země s podobným trhem a podobnými podmínkami, jako je Česká republika, řeší naprosto podobné problémy. Žádná jednoduchá národní řešení k dispozici nemají,“ uvedl.

‚Změna v postoji‘

Ministerský předseda připomněl, že české předsednictví urychleně svolá jednání rady ministrů pro energetiku k mimořádným opatřením k řešení energetické situace.

Dosud podle Fialy nebyla ochota z různých důvodů k celoevropskému zásahu a řešení. „Teď ale vidím změnu v tomto postoji, a proto můžeme k nalezení celoevropského řešení dospět,“ konstatoval. Možností je podle něj víc.

„Jednou z variant může být odpoutání ceny plynu od elektrické energie a nějaká forma zastropování,“ přiblížil.

Výzva z krajů

Asociace krajů v pátek vyzvala vládu, aby od začátku příštího roku regulovala ceny plynu a elektřiny pro domácnosti. Kabinet by podle ní také měl určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Vláda by měla směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách ČEZ.

Vláda by měla na opatření použít peníze ze sektorové daně nebo tím, že by zdanila každou vyrobenou megawatthodinu, zdůraznil předseda asociace Martin Kuba (ODS). Všechny návrhy označil za přechodná řešení.

Co se týče státního obchodníka s energií, podle Fialy je to jedna z variant, která je ve hře.

Cena elektřiny pro francouzský trh na energetické burze EEX v pátek poprvé přesáhla 1000 eur za megawatthodinu. Na rekordu je i cena elektřiny pro Německo. Ceny plynu a elektřiny za půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu stouply o stovky procent.

Fiala podotkl, že jde o přímý důsledek ruské války proti Evropě, kterou prezident Vladimir Putin vede prostřednictvím energií a kterou Evropu vydírá.