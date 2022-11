Energetická krize rozpohybovala EU tempem, které tady ještě nikdy nebylo, říká velvyslanec Zajíček

Omezení cen plynu v případě prudkého zdražení a společné nákupy podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) podporuje většina zemí Evropské unie. „Většinový názor je, že by tak tomu mělo být, ale k tomu potřebujeme návrh ze strany Evropské komise. A nikoli nevýznamné členské státy si myslí, že by se k zastropování nemělo přistupovat,“ uvádí český velvyslanec v Bruselu Jaroslav Zajíček. Interview Plus Praha 0:10 4. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a český premiér Petr Fiala v Litomyšli | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Veškerá opatření, která dosud Evropská komise navrhla, směřují k tomu, abychom překonali zimu, abychom se postarali o co nejnižší ceny. Ale ten hlavní návrh, po kterém volá řekněme 15 členských států, ten stále nepředložila,“ dodává stálý představitel České republiky ve výboru COREPER I.

Odpůrci stropu poukazují na to, že by vedl k nárůstu spotřeby a hrozil by také vývoz plynu do třetích zemí, takže levný plyn by ani nezůstával v Evropě.

„I když teď situace ohledně zkapalněného plynu nevypadá úplně špatně, tak pokud by došlo k zastropování cen v Evropě, mohli by se dodavatelé přesměrovat třeba do Asie,“ vysvětluje diplomat.

Sada opatření, o které se nyní v unii jedná, prý ale s omezením ceny počítá. „Je tam návrh na dynamický korekční mechanismus, což v podstatě znamená, že by mělo dojít ke stanovení maximální ceny, za kterou můžeme obchodovat plyn na spotových trzích. Byla by to významná součást mozaiky kroků vedoucích ke snížení cen plynu,“ přibližuje s tím, že jde o opatření namířené proti spekulantům.

Úspěšné předsednictví

Společné nákupy plynu by se podle aktuálního návrhu měly týkat zhruba 15 procent kapacity zásobníků, nikoli celkové evropské spotřeby. „Přestože účast na společných nákupech nemusí být povinná, tak by to v podstatě znamenalo, že bychom vyjednávali společně o tom, aby toho plynu bylo pro nás dostatek,“ poznamenává Zajíček.

Prostřednictvím prvních dvou přijatých unijních balíčků se prý podařilo uspořit více než 15 procent spotřeby plynu a zastropovat ceny na pomoc spotřebitelům a malým a středním podnikům. „Pokud zdárně dotáhneme třetí balíček a potenciálně i čtvrtý, měli bychom mít jistotu, že zimu přežijeme relativně v pořádku,“ věří.

Zajíček rovněž vyzdvihuje české předsednictví za to, že pokaždé, když Evropská komise přišla s konkrétním návrhem, podařilo se nám ho na unijní úrovni schválit nikoli v řádu měsíců, ale týdnů a dnů.

„Věřte mi, že Brusel se v posledních měsících rozpohyboval tempem, které tady v zásadě nikdy nebylo.“

„Rychlost je jedním z faktorů, ale nejen to. V obou dvou případech se nám podařilo dosáhnout praticky jednomyslnosti s výjimkou třeba jedné až dvou zemí, které měly výhrady. To je ale vzhledem k času a složitosti té materie bezprecedentní úspěch,“ uzavírá.

