Unie chce zmírnit dopady krize. Ministři schválili přerozdělování zisků v energetice a plán úspor

Oprava Nord Streamu? Není zájem, míní analytik. Řeší se, co by Rusku přinesla sabotáž

Byla to sabotáž? Co se stalo na dně Baltského moře - to zatím Evropa jen odhaduje. A vyvstává další otázka - bude chtít plynovody Nord Stream vůbec někdo opravit?