Zákaz prodeje energetických nápojů dětem podpořila vláda. Výborný zmínil jejich nežádoucí účinky

Ochrana dětí před vysoce nežádoucími účinky různých povzbuzujících látek obsažených v energetických nápojích je správná myšlenka, je ale potřeba vyřešit některé technické a částečně legislativní problémy, řekl po jednání vlády ministr zemědělství.

„Například nemáme v České republice dnes definovaný termín energetický nápoj,“ řekl Výborný. V tom smyslu chce hledat legislativní, ale i věcná a technická opatření. „Nicméně možná půjdeme ještě jinou cestou a budeme se soustředit spíše na ty škodlivé látky a jejich obsah nejenom v nápojích, ale i v dalších typech potravin,“ dodal.

„Má to i souvislosti řekněme evropské, protože většina těchto nápojů k nám putuje z dovozu a v tomto případě, na rozdíl od alkoholu či tabáku, nemáme tyto předpisy evropsky harmonizované,“ uvedl Výborný.

Zvýšené riziko obezity

Předkladatelé ze všech sněmovních stran tvrdí, že v Česku existuje problém s rizikovou konzumací energetických nápojů. „Výskyt chorob, které jsou spjaty s nadměrnou konzumací slazených nápojů, je v České republice vysoký a má stoupající trend, a to i v dětské populaci,“ uvedli v důvodové zprávě. Konkrétně autoři novely zmínili riziko nadváhy nebo obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, nervozity, pocitů úzkosti a poruch spánku.

Děti častěji pijí energetické nápoje, přibývá i vaperů. Naopak čtvrtina deváťáků se zcela vyhne alkoholu Číst článek

Energetické nápoje by se vůbec nesměly prodávat ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí a na akcích určených dětem do 15 let.

Ministerstvo zdravotnictví by mohlo vydat vyhlášku, kterou by určilo požadavky na složení, označování a vzhled obalů energetických nápojů. Reklama na tyto nápoje by nesměla mířit na děti a nesměla by nabádat k jejich nestřídmé konzumaci a vytvářet dojem, že jejich pití přispívá ke společenskému úspěchu nebo k řešení osobních problémů či má léčivé účinky.

Proti záměru omezení prodeje energetických nápojů se v září postavil Svaz výrobců nealkoholických nápojů. Odmítl mimo jiné přirovnání těchto nápojů k návykovým látkám jako nevědecké a nepřijatelné. Podle svazu by byla vhodnější osvěta a edukace dětí.