Zprostředkovatele i dodavatele energií nově kontroluje jeden úřad. Zjednodušení a přehled, slibuje mluvčí ČOI

Od července platí nová pravidla, která zpřísňují podmínky podnikání s energiemi. Boj s tzv. energošmejdy by tak měl být účinnější díky platnosti druhé části novely energetického zákona. Nově kontrola zprostředkovatelů energií spadá pod Energetický regulační úřad. Do července se na kontroly zprostředkovatelů energií zaměřovala Česká obchodní inspekce. Její mluvčí Jiří Fröhlich Českému rozhlasu Plus popsal v čem je nový systém jednoduší. Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce za prohřešky udělila od roku 2017 celkem 78 pokut, které nabily právní moci za bezmála 24 milionů korun. Jednotlivé pokuty sahaly až do milionů korun. Jaká byla nejvyšší pokuta v historii, kterou udělili inspektoři České obchodní inspekce zprostředkovatelům energií a jaké společnosti?

Nejvyšší pokuta byla ve výši dva miliony korun pro společnost Envona s.r.o., která dělala právě zprostředkování, tedy někoho převedla pod nového dodavatele energií.



Co konkrétně společnost porušovala? Proč byla pokuta tak vysoká?

Společnost hrubým způsobem porušila zákon. Ve svých smluvních podmínkách si klienta nechávala pod sebou pod hrozbou smluvní sankce. To znamená: „Zůstanete u nás, jinak zaplatíte pokutu.“

Byla to pokuta v řádu tisíců, to znamená dva nebo tři tisíce za to, že klient nezmění dodavatele energie. Jinak bude tuto sankci platit. Samozřejmě je to protiprávní v okamžiku, kdy platí zákon, který umožňuje spotřebiteli přejít k jinému dodavateli bezplatně. Toto zavázání klienta smluvní sankcí je velmi hrubé porušení zákona.

Prověřovali jsme celé desítky a v tomto případě dokonce stovky smluv, kde byla situace úplně stejná. Šlo tedy o masivní porušení zákona. Týkalo se stovek lidí, které byly takto zavázané smluvními sankcemi.

Spotřebitel se potom bojí, zůstane u nového a nevýhodného dodavatele. Problém byl také v tom, že slibovali určitou sazbu třeba 650 nebo 700 korun za megawatthodinu a to nedodrželi. Cena, kterou slibovali spotřebitelům, byla totiž bez DPH, takže při započtení DPH byla cena pro spotřebitele výrazně vyšší.

Cena musí být konečná včetně všech poplatků a DPH. Nemůžete jít do obchodu, nakoupit si třeba chleba, rohlíky, máslo s tím, že vám až u pokladny řeknou o DPH. Pro spotřebitele musí být konečná cena včetně všech poplatků a DPH.

Nově pravomoc kontrolovat nepoctivé zprostředkovatele energií převzal Energetický regulační úřad - znamená to tedy, že pokud mají lidé problémy se zprostředkovateli mají se rovnou obracet na Energetický regulační úřad?

Ano. My to tam samozřejmě předáme v okamžiku, kdy nám přijdou podněty na zprostředkovatele energií. Není nic jednoduššího, než informace předávat správnému úřadu. Ale čas se samozřejmě pak trošku natahuje. Doporučuji se tedy rovnou obracet na Energetický regulační úřad.

Změna nastala, protože spotřebitel si v podstatě nevěděl rady. V okamžiku, kdy máte problém s dodavatelem energií, obracíte se na Energetický regulační úřad. Když byl problémem zprostředkovatel, tak jste se obracel na Českou obchodní inspekci. Mediálně se mluvilo o zprostředkovatelích a nám chodili často podněty právě na dodavatele, takže jsme si to přeposílali tam a zpátky.

Takto je to jeden jediný úřad. Je to Energetický regulační úřad, který se nově od prvního července stará nejenom o licencované energetické dodavatele energií, kteří energie dodávají přímo do domácností, ale už i o zprostředkovatele. Je to jednotné a Energetický regulační úřad má o všem přehled.