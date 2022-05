Elektřina je veřejný statek. Není to zboží jako každé jiné, tvrdí energetický zmocněnec Bartuška

„Vím, že to zní netržně a možná špatně z pohledu čistého kapitalismu, ale představa, že někde v Evropě je populace, která nemá na elektřinu? To je přece ze společnosti kompletně vyřadí. Elektřina není zboží jako každé jiné,“ říká Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec Česka pro otázky energetické bezpečnosti. „Věřím, že má smysl to říkat: Elektřina není podle mě pouze komodita. Je to veřejný statek.“ Rozhovor Praha 21:30 6. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničních věcí pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Chápu, že pro energetické firmy je dnes dobrý čas. Tomu rozumím. Ale já pracuji pro stát a ten má několik milionů lidí, kteří budou mít stále hlouběji do kapsy,“ upozorňuje Bartuška.

A dodává, že dokud byl plyn levný, tak to nebylo ve společnosti téma. A nebylo ani populární mluvit o tom, že by Evropa opustila dodavatele z Ruska.

„Myslím, že národní vlády v Evropě ponechaly velkou volnost trhu. Dopadem pandemie a hlavně války na Ukrajině bude, že se národní státy mnohem víc vrátí do energetiky,“ předpokládá zmocněnec.

Velké energetické infrastruktury tak podle něj budou příště stavěné primárně státem. „Jako když jsme postavili v 90. letech ropovod Ingolstadt nebo když český stát uzavřel kontrakt na norský plyn v roce 1997. To byly podle mě rozumné kroky dobrého hospodáře. A to se teď bude vracet,“ očekává.

Tanky nezastaví žádné sankce

Tři čtvrtiny příjmů Ruské federace tvoří prodej ropy a plynu, říká Bartuška: „A většina těchto příjmů pochází z Evropské unie. Čili zhruba polovina bomb, které padly na Ukrajinu, je nepřímo placena námi, Evropany. To bychom si měli říct, až budeme mít zase výlev morálního rozhořčení. Zároveň je ale pravda, že Rusko těžko zastaví nějaké sankce.“

„Rusko je ve válce se Západem, ne s Ukrajinou, na život a na smrt. Sankce můžou Rusko v dlouhodobém hledisku omezit a zpomalit, ale tanky v tuto chvílí nezastaví. Myslím, že ochota opustit okamžitě ruský zemní plyn a ropu je ale v Evropě poměrně malá. Většina vlád se obává sociálního šoku.“

„V Evropě jsme zažili desetiletí prosperity, klidu a míru. Skončilo to velmi záhy a velmi rychle a teď je v Evropě vidět velká míra překvapení a nejistoty, kam půjdeme dál. Temno to rozhodně nebude, tím bych nestrašil. Ale budou to nová neznámá místa,“ dodává Václav Bartuška.

