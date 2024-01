Skokový nárůst, ale i možné další zlevňování. Lidem chodí nové výměry záloh

Domácnostem v současné době přicházejí nově vyměřené zálohy na elektřinu a plyn. Třeba ČEZ rozeslal zhruba dva miliony e-mailů, zpráv a dopisů o nastavení záloh v roce 2024. Části klientů letos ale možná výrazně vzroste cena za energie. Týká se to těch, kteří si zafixovali výhodné ceny v roce 2021, tedy ještě před energetickou krizí. Praha 9:44 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Využít se dají i takzvané samoodečty elektroměrů a plynoměrů. Díky tomu můžou klienti vidět, jestli šetří - a snížit si podle toho zálohy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Elektřinu jsem si zafixoval v roce 2021 na základě doporučení mého dobrého kamaráda. Platil jsem zálohy nadále 1300 korun. Přežilo to i krach Bohemia Energy, přežilo to i válku na Ukrajině,“ říká Radiožurnálu Martin Svoboda, kterému skončila fixace ke konci minulého roku.

„Poslali mi dopis, že mi zvedají cenu na více než 3700 korun na megawatt hodinu bez DPH,“ dodává. Nakonec se mu povedlo díky změně dodavatele sehnat výhodnější nabídku kolem 3500 korun za megawatt hodinu. I tak platí více než dvojnásobek.

Podle odhadů společnosti Kalkulátor.cz se podobný cenový skok může týkat až 400 000 lidí, kterým letos končí výhodné fixace energií. Často se přitom obracejí právě na různé srovnávače.

„Každý, kdo si zafixoval před krizí, tak by měl teď zbystřit. Pokud se včas neřeší nový kontrakt, tak se může velmi jednoduše stát, že se prodlouží do nevýhodného ceníku,“ potvrzuje například analytik z Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.

Podle něj to ale neznamená, že by se už s výslednou platbou později nedalo nic dělat. Snížit se navíc dají i vyměřené zálohy, které odběratelům v současné době přicházejí.

„Dodavatelé se snaží o to, aby nedoplatky a přeplatky byly co nejmenší. Je to i v jejich zájmu, protože je to administrativa navíc. Pokud si ovšem spotřebitel myslí, že záloha je nastavená příliš vysoko, může dodavatele požádat o případné snížení,“ vysvětluje Vrňák.

Mírný optimismus

Využít se dají i takzvané samoodečty elektroměrů a plynoměrů. Díky tomu můžou klienti vidět, jestli šetří – a snížit si podle toho zálohy. Většina lidí by ale neměla za energie zaplatit více než loni. A to i přesto, že se regulovaná složka ceny energií určovaná státem výrazně zvýšila.

„Potvrzují se naše loňské odhady, že i přes nárůst regulované složky bude většina zákazníků letos platit stejně, nebo dokonce méně než loni. Výrazné snížení obchodní části ceny totiž vykompenzuje růst regulované složky,“ tvrdí například mluvčí společnosti ČEZ Alice Horáková.

I podle Innogy bude většina zákazníků platit podobně jako loni. Dovatel energií nevylučuje ani další zlevňování.

„V tuto chvíli jsme mírně optimističtí a počítáme s tím, že ceny energií budou pro domácnosti postupně dále mírně klesat,“ říká mluvčí Innogy Pavel Grochal.

Podle analytika Tomáše Vrňáka právě na další zlevňování energií mnozí klienti čekají, už teď si ale mohou ceny zaxifovat.

Data Operátora trhu s elektřinou ukazují, že klienti nejčastěji mění dodavatele právě na začátku roku. Jen za minulý leden operátor evidovat čtvrtinu všech změn za loňský rok.

Celkově Češi udělali téměř 620 tisíc změn dodavatele elektřiny a plynu. To je o zhruba 20 procent méně než v roce 2022, který byl ovlivněný prudkým zdražováním energií na trhu.