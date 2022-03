Cena benzinu a nafty může být až 70 korun za litr, pokud bude embargo na ruskou ropu, říká Nerudová

Sankce, které západní země včetně České republiky vůči Rusku začaly uplatňovat, se budou týkat každého, varuje ekonomka a bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Nejenom proto, že západní státy budou zvyšovat investice na obranu, měnit energetické soustavy a nahrazovat chybějící ukrajinské zaměstnance, kteří odcházejí domů bránit svou zemi. Ale třeba i kvůli cenám pohonných hmot, které všem prodraží cestování, říká. Rozhovor Praha 20:51 6. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Danuše Nerudová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Už teď pozorujeme dopad sankcí v tom, že oslabuje česká koruna, pořád vnímána jako východní měna. To znamená, že investoři koruně nevěří a to oslabování už bylo tak silné, že Česká národní banka musela začít nakupovat korunu, aby to oslabování zastavila,“ upozorňuje ekonomka.

Cena benzinu a nafty na čerpacích stanicích už stoupla nad 40 korun za litr. „A pokud by byl dalšími sankcemi omezen dovoz ruské ropy, tak bychom museli počítat s tím, že ta cena by se mohla vyšplhat až k 70 korunám na litr,“ předpokládá ekonomka.

To by podle ní mohlo nastat v případě, že by bylo zavedeno embargo na ruskou ropu. A pak by podle ní bylo namístě, aby vláda začala uvažovat například o snížení spotřebních daní, protože vysoké ceny pohonných hmot budou napomáhat i dalšímu růstu inflace. „Letos bude průměrná inflace dvouciferná,“ míní Nerudová.

Nahradit ropu a plyn

Ruské suroviny budou ale chybět i jinde, varuje ekonomka. „Je potřeba nahlas říci, že pokud se chceme zbavit závislosti na nich, tak je potřeba okamžitě začít dostavovat další bloky jaderných elektráren. Ale to bude samozřejmě trvat. Proto je potřeba říci i to, že konec uhlí bude zřejmě později, než jsme si všichni mysleli. Protože snížit závislost na ruském plynu bez uhlí prostě nepůjde.“

Nahradit ruskou ropu bude daleko jednodušší než nahradit ruský plyn, předpokládá Nerudová. „Německo už se rozhodlo stavět terminály na dovoz zkapalněného zemního plynu. My jsme v tomto velmi handicapováni, protože jako země nemáme přístup k moři, ale zcela jistě budeme i nad touto variantou muset začít uvažovat a bavit se třeba o pronájmu nebo podílení se na nějaké stavbě tohoto terminálu.“