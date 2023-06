Ani plně státní ČEZ nemůže spotřebitelům dodávat elektřinu za výrobní náklady, upozorňuje analytik

Díky růstu cen energií v důsledku ruské invaze na Ukrajinu vzrostl loňský zisk polostátní energetické společnosti ČEZ, který nyní akcionářům vyplatí 145 korun za akcii, což je nejvyšší dividenda v historii odpovídající téměř celému loňskému zisku. „Stát potřebuje lepit díry v rozpočtu, proto přikročil k maximální výši dividendy. Původní návrh vedení byl střízlivější, odpovídal asi 80 procentům zisku,“ srovnává energetický analytik Jan Gavor. Praha 19:29 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Energetický analytik Jiří Gavor | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Podle představenstva by krok státu mohl do budoucna snížit likviditu a kreditní rating společnosti. Gavor připouští, že by k tomu mohlo dojít, pokud by stát dividendu maximalizoval i v příštích letech, ČEZ prý ale má dostatečně dobré finanční ukazatele, aby navýšenou dividendu jednorázově bez potíží vyplatil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Jiří Gavor, energetický analytik z Asociace nezávislých dodavatelů energií

Připomíná, že rok 2022 byl pro všechny výrobce elektřiny rekordní. Zatímco předloňský zisk ČEZu činil 9,9 miliardy korun, v minulém roce byl už 78 miliard: „Proto je dividenda tak vysoká. Ale při zúčtování roku 2023 na ČEZ dolehnou mimořádné daně, v podstatě jde až o trojité zdanění. K běžné dani z příjmu přibude odvod z nadměrných tržeb a windfall tax.“

Otázkou prý také je, zda stát nakonec přikročí k vytěsnění minoritních akcionářů a pokusí se o zestátnění přinejmenším těch nejdůležitějších částí ČEZ. Akcionáři v tomto ohledu na valné hromadě příliš odpovědí nedostali, přestože vláda slibovala, že s plánem přijde.

„Plán bezpochyby existuje, ale není ještě zcela konkrétní ani rozhodnutý, existuje v několika variantách. A protože spekulace nad transformací ČEZ významně ovlivňují hodnotu společnosti, tak chápu, že se vláda zdráhá informace poskytovat. Když to ústy několika svých představitelů udělala, tak to nebylo zrovna šťastné,“ podotýká analytik z Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Falešná očekávání

Žádná z divizí ČEZu podle Gavora nyní není jednoznačně ztrátová. Největší zisk ale generuje výroba elektřiny z jádra, což představuje asi 35 procent generovaného zisku, a po připočtení výroby z uhelných elektráren je to polovina.

ČEZ vyplatí rekordní dividendu ve výši 145 korun za akcii, kterou navrhla vláda. Stát tak získá 54 miliard Číst článek

Právě tuto nejziskovější část firmy chce stát stoprocentně řídit, protože státní vlastnictví ulehčuje financování nákladných investic do jaderné energetiky. „Určitě to zlevní výstavbu, což je jeden z důvodů, proč by stát měl usilovat o plnou kontrolu alespoň nad touto částí ČEZ,“ míní Gavor.

U investic do výstavby obnovitelných zdrojů problémy s financováním nejsou, přestože jsou také rozsáhlé. Operují totiž s krátkou dobou výstavby a rychlou návratností, takže firmy na ně snadno získávají úvěry. Naproti tomu investice v řádu jednotek stovek miliard korun do jaderné elektrárny, která bude sloužit dalších 60 let, ale má pomalou návratnost, není pro soukromé investory atraktivní.

Gavor současně varuje před falešným očekáváním, že by plně státní jaderné elektrárny mohly spotřebitelům prodávat elektřinu za výrobní náklady.

„To nelze. ČEZ je obrovský výrobce, ale pouze špetka na propojeném evropském trhu. A tam to dost dobře nejde udělat, už kvůli ostatním českým výrobcům. Asi jako kdyby stát nařídil, že Budvar bude prodávat pivo za výrobní náklady,“ zdůrazňuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v audiu v horní části článku.